CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

L'Argenteria /@xaavi1981











Bona tarda lectores i lectors!





Comencem nova setmana... de fred. Aquests darrers dies, tal com hem informat des de Catalunyapress, han baixat les temperatures a tot el país i això ha afectat notablement el nostre entorn. I aquí en teniu una prova! A causa de les nits gèlides i de l'ambient hivernal, els usuaris de les xarxes socials poden fer fotografies tan meravelloses com la que us portem avui.





I d'on és la imatge?, us preguntareu. Doncs és al Congost de Collegats (Pallars Sobirà), concretament a l'Argenteria, al municipi de Baix Pallars. En aquesta ocasió, els regalims d'aigua s'han gelat formant gegants caramells i deixant un espectacle natural en forma de cortines gelades i veritables escultures. La llegenda diu que l'arquitecte Antoni Gaudí va quedar encantat davant la bellesa de l'Argenteria, que va ser una font d'inspiració pels seus dissenys arquitectònics com la Pedrera.





Amb aquesta 'delícia mediambiental', us deixem amb el nostre podcast de la jornada:













LES 4 NOTÍCIES DEL DIA