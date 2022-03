VÍDEO: Sánchez recalca des de Letònia que Espanya "farà el que hagi de fer" davant de Rússia

Pedro Sánchez amb alguns líders internacionals @ep





El president del Govern, Pedro Sánchez , ha deixat clar que Espanya "farà el que hagi de fer" davant de Rússia després de la guerra iniciada pel president rus, Vladimir Putin , contra Ucraïna i en cas que es produeixi una eventual agressió contra un Estat membre de l' OTAN .





Aquest ha estat el missatge que ha enviat des de Letònia, on ha visitat les tropes espanyoles desplegades en el marc de la missió de l'OTAN per protegir el flanc oriental juntament amb el secretari general de l'Aliança Atlàntica, Jens Stoltenberg , el primer ministre canadenc , Justin Trudeau , i el letó, Arturs Krisjanis Karins.





"Espanya estarà on ha d'estar i farà el que hagi de fer", ha afirmat contundent Sánchez , que ha recordat que a més d'enviar armament i ajuda humanitària, el Govern també ha reforçat la seva presència a Letònia amb l'enviament de 150 efectius més, que arribaran “molt ràpidament”.





"El nostre compromís és abans de res amb la pau", ha sostingut el president del Govern, subratllant que la visita conjunta busca escenificar el suport als països bàltics "en aquests moments tan difícils".





Així, ha incidit que "l' OTAN és una aliança defensiva", en línia amb el missatge llançat també per Stoltenberg , i "totes les nostres accions són esforços de dissuasió per evitar l'enfrontament", a més de subratllar la importància de la unitat en tots els àmbits i denunciar el "atac injustificat" per part de Putin .





En aquesta línia, el secretari general de l'Aliança ha subratllat que el que busquen els aliats és "mantenir assegurances als 1.000 milions d'habitants" dels estats membres així com "evitar que el conflicte s'estengui més enllà d'Ucraïna".

















Pedro Sánchez @ep





COMPROMÍS AMB L'ARTICLE 5

Sobre això, Stoltenberg ha deixat clar que el compromís de tots els aliats amb l'article 5, que estipula que l'atac contra un és un atac contra tots, "és absolut". "Farem tot el que faci falta per protegir els nostres aliats", ha advertit, prevenint Rússia que "un atac contra un aliat desencadenarà la resposta de tots els aliats".





“Putin volia menys OTAN i està tenint més OTAN ”, ha resumit el secretari general aliat, mentre que Trudeau ha considerat que el president rus ha comès un “error de càlcul”. "Va pensar que Ucraïna era feble i l'OTAN estava desunida", ha afirmat.





"L'OTAN mai no ha estat més unida i més determinada del que estem ara", ha assegurat el primer ministre canadenc, que s'ha mostrat convençut que tots els membres estan disposats a acatar l'article 5.





D'altra banda, Trudeau ha aprofitat per anunciar que Canadà ha decidit renovar el seu compromís amb la protecció del flanc oriental, on fins ara tenia desplegats 500 militars, un any abans del previst per uns quants anys més. "Les tropes aquí no només defensen Letònia i l'est d'Europa, sinó tota l'OTAN, inclosa el Canadà", ha subratllat, recordant a més el compromís del seu país d'enviar 460 soldats més.





Així mateix, el premier canadenc s'ha mostrat disposat no només a reposar l'armament que Canadà ha enviat a Ucraïna sinó a armar les Forces Armades del seu país perquè puguin continuar contribuint en llocs com a Letònia. "Aquestes armes són molt més útils ara mateix i en les properes setmanes en mans dels soldats ucraïnesos que lluiten per les seves vides que a les dels soldats canadencs", ha sostingut.