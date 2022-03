Armes per a Ucraïna

Volant a l'estil de Pedro Sánchez : finalment, el govern espanyol també subministrarà armes a Ucraïna. Decisió tàctica o expressió duna posició de principis? El president és un socialdemòcrata de l'era postmoderna, acostumat al driblatge curt. Enmig de la tensió creixent d'aquests dies, fins i tot Alemanya trenca amb la tradició sagrada de no enviar armes a una zona de conflicte. Espanya, que acollirà la propera cimera de l'OTAN i aviat assumirà la presidència rotativa de la UE, no podia limitar el compromís amb Ucraïna a l'abastament de material sanitari. En qualsevol cas, la decisió és correcta, i l'esquerra en conjunt hauria d'assumir-la sense cap complex .





Bombardeig sobre una zona residencial a Kíev @ep





Però no és així. Ni aquí, ni a altres parts d'Europa. Podem , sense anar més lluny, és contrari a fer aquest pas. A França, l '“insubmís” Jean-Luc Mélenchon s'oposa a les sancions econòmiques imposades a Rússia. El PFC, per part seva, condemna l'actitud de Moscou; però ni parla de sancions, ni tan sols evoca la retirada de les tropes russes del territori ucraïnès. Tota una part de l'esquerra dubta, aferrant-se a uns esquemes que, per si mateixos, no són suficients per orientar-se davant la complexitat de la guerra. No seria prudent, però, fer orelles sordes a determinades advertències que procedeixen d'aquest espai. Les caricatures i ocurrències periodístiques tampoc no ajuden. Perquè tenen raó els qui assenyalen les responsabilitats occidentals, en primer lloc dels Estats Units, en la llarga gestació del conflicte. I tenen raó també els que denuncien una doble moral de la UE, que obre les portes als refugiats ucraïnesos… mentre oblida a la frontera de Polònia els afganesos, víctimes d'un conflicte en què l'OTAN va estar plenament implicada. La urgència amb què la UE ha hagut de reaccionar davant la invasió pot representar un impuls a la construcció europea, però no està exempta de perills. Els països membres han unificat en qüestió de dies la seva postura pel que fa a les sancions – malgrat la disparitat dels seus vincles comercials respectius amb Rússia – i pel que fa al subministrament d'armes. Es troben a faltar, però, instàncies de tipus federal, resolutives i capaces de donar més solidesa al bloc europeu. Solidesa diplomàtica i autonomia d'un sistema de defensa propi, no subordinat a la tutela americana. Guardem-nos dels rampells bel·licistes d'alguns governants i de les fugues cap endavant en la despesa militar. La commoció de lopinió pública facilita aquestes coses.





L'esquerra ha de romandre vigilant . S'acosten temps difícils. El “rebot” de les sancions pot agreujar la inflació i, per tant, empobrir unes poblacions castigades per dos anys de pandèmia. La guerra només farà dificultar l'acció dels Estats davant del canvi climàtic. Però totes aquestes consideracions no poden desembocar a la inacció o, pitjor, a una mena de neutralitat davant un combat desigual. Una potència nuclear, dotada d'enorme superioritat militar, està lliurant una guerra de setge i destrucció contra una República la legítima existència de la qual nega obertament. La resistència d'Ucraïna és justa. L'esquerra no es pot limitar a una pregària candorosa per la pau. Els blindats russos no s'aturaran davant d'una nota diplomàtica. Només la combinació de la pressió mundial, de les protestes contra la guerra a Rússia i Bielorússia i de la pròpia resistència armada del poble ucraïnès ho pot aconseguir, propiciant escenaris de negociació que ara mateix no s'estan donant. Cal ser conscients que Putin es juga en aquesta guerra la supervivència del règim autocràtic. No està disposat a acceptar menys que una Ucraïna vençuda i sotmesa als seus dictats. La seva intervenció armada i les seves ambicions territorials són plenament imperialistes . Anomenem les coses pel seu nom. Però n'hi ha més. Políticament, l'ombra de Putin es projecta sobre tota Europa a través de la connexió amb els moviments populistes i d'extrema dreta. I aquests fa temps que han deixat de ser residuals als nostres països. Per descomptat que cal mesurar molt bé els passos que es facin per evitar una escalada bèl·lica. Enviar tropes de països de l'OTAN a Ucraïna seria el començament d'una catàstrofe mundial. Però Europa tampoc no pot permetre que la seva República sigui aixafada. Això no suposaria cap distensió a l'Est, ans seria el preludi de nous conflictes. I els enemics autoritaris de la construcció europea es veurien, ells sí, perillosament reforçats.





Yolanda Díaz té doncs raó en aplaudir l'anunci de Pedro Sánchez . Més enllà dels circumloquis, són els fets els que expliquen. La ministra de treball té raó i Podem s'equivoca. Pablo Iglesias perd el rumb enmig de divagacions sobre la situació a Ucraïna. Què vol dir el seu advertiment sobre la tragèdia que suposaria el fet que ciutadans corrents prenguessin les armes contra un exèrcit regular? ¿Que potser no ho van fer els nostres avis el 1936? Milers i milers d'ucraïnesos residents a l'estranger tornen al país per lluitar. Què els hauríem de dir? “No aneu. No us resistiu a Putin , que serà pitjor”? Com si aquesta gent no fos conscient del que els espera a les seves ciutats, convertides avui en camps de batalla! Potser hem oblidat el martiri de la Segona República espanyola? Cura. No embolicarem en buida retòrica pacifista un remei de la cínica política de “no intervenció” de França i Anglaterra durant la nostra guerra civil. És urgent que l'esquerra recuperi la seva autèntica memòria internacionalista. Avui, l'oposició a l'enviament d'armes a Ucraïna no té res a veure amb l'heroic rebuig dels pressupostos de guerra alemanys per part de Karl Liebknecht i Rosa Luxemburg el 1914. El més semblant a aquell enfrontament amb el militarisme del propi país és allò que fan les organitzacions d'esquerra, les xarxes feministes i els ciutadans russos que desafien la repressió policial, proclamant-ne la solidaritat amb Ucraïna. En el nostre cas, l'exemple que ens hauria d'inspirar és el d'aquells revolucionaris – alguns fins i tot molt crítics amb el govern del Front Popular – que es van sumar a la lluita contra Franco i van lluitar incondicionalment per aixecar l'embargament d'armes a la República. Què menys que ajudar el poble ucraïnès a fer front a la devastadora invasió planejada per Putin ! Necessitem una esquerra amb més tremp.