És Espanya l'únic país de la UE que continua cobrant l'impost de patrimoni?

Mentre que als 90 l' impost sobre el patrimoni era un tribut que assumien un terç dels països de l'OCDE, en les darreres dècades sembla haver-se convertit en un pagament de destinació selectiva, essent cada cop més els governs que decidien derogar-lo. Alguns experts, com José María Durán Cabré , professor d'Economia de la Universitat de Barcelona ( UB) i investigador de l' Institut d'Economia de Barcelona ( IEB), ho atribueixen a “la dificultat de gravar el capital en un món globalitzat i que la recaptació era limitada".







França va ser un dels últims països de la UE a eliminar el seu impost de solidaritat sud la fortune el 2018, encara que substituint-lo per un altre sobre el patrimoni immobiliari. Una mesura que principalment només afectava els residents fiscals francesos amb actius immobiliaris iguals o superiors a 1,3 milions d'euros . El mateix panorama entreveuen a Itàlia , on no compten amb un tribut sobre el patrimoni sinó que el govern aplica anualment un impost del 0,2% als actius financers que es troben a l'estranger.





La decisió de Macron va deixar Espanya com l' únic país de la Unió Europea que manté el tribut sobre donacions i successions . Des de fora de la UE només l'acompanyen Noruega , que cobra un impost sobre el patrimoni net del 0,83%; i Suïssa , on la seva aplicació i quantia depèn del cantó.





DIVISIÓ INTERNACIONAL, PERÒ TAMBÉ INTERNA





L' impost de patrimoni va passar a ser una polèmica i un motiu de tensió també entre comunitats després que Ayuso anunciés el 2021 que la Comunitat de Madrid eliminaria tots els seus impostos propis , sent l'única a prendre aquesta decisió.





Segons el darrer informe 'Panorama de la Fiscalitat Autonòmica i foral 2021', del Registre d'Assessors Fiscals del Consec General d'Economistes (REAF-CGE), els que més paguen són Cantàbria, Catalunya, Galícia i el País Valencià, mentre comunitats com Navarra, El País Basc o la Rioja s'enfronten a impostos més baixos.





Aquesta situació de tensió i competència entre comunitats s'afrontava a principis de març aprofitant una trobada entre Maria Jesús Montero , ministra d'Hisenda, i el Comitè d'Experts per presentar el Llibre Blanc de la reforma fiscal.





Jesús Ruíz Huerta , president del Comitè d'Experts, explicava que s'ha proposat mantenir l'Impost de Patrimoni i el de successions i donacions però establint nous límits mínims per a tots dos, intentant eliminar, així, la competència entre comunitats. El comitè ha volgut recordar, a més, que a Espanya la desigualtat de riquesa és més àmplia que la de la renda, per la qual cosa cal evitar la desaparició i el buidament d'aquests impostos.





A l'últim capítol del 'Llibre Blanc', els experts insisteixen en la necessitat d'ordenar l'exercici de determinades competències relatives als impostos personals sobre la riquesa per eradicar la desigualtat entre comunitats, proposant possibles reformes sobre això. D'altra banda, entre les conclusions hi ha la petició d'eliminació de l'impost sobre activitats econòmiques que, diuen, és un tribut 'arcaic'.