Planas anuncia un "lleuger increment" del preu d'oli d'oliva i afirma que Espanya té prou estoc

Luis Planas, ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació





El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació , Luis Planas , ha apuntat aquest dijous que han detectat "en els últims dies" un "lleuger increment" en el preu de l'oli d'oliva, i ha indicat que, si s'ha produït "per preocupació per proveïment" després de la situació del mercat d'oli de gira-sol per la guerra Ucraïna, cal "aclarir" que Espanya disposa "d'estoc suficient" i no hi haurà, ha dit, desproveïment.





Planas s'expressava en aquests termes a Sevilla, abans de participar amb el delegat de Govern a Andalusia , Pedro Fernández , a la clausura de la sessió 'Oli d'oliva i el seu futur' a la Fundació San Telmo . "Parlaré una mica d'oli d'oliva i vull significar que hem detectat els últims dies com a conseqüència precisament d'aquesta situació del mercat d'oli de gira-sol, jo diria que hi ha una reacció per part d'alguns sectors de consumidors, potser probablement un poc exagerada, respecte del proveïment”.





"Hem comprovat algunes compres massives, que per descomptat no deuen de cap manera cridar l'atenció o alarma, en el sentit que no hi ha cap desproveïment en matèria de greixos vegetals. Espanya disposa d'alternatives i disposem evidentment de l'oli d'oliva a totes les seves categories", ha afegit.





Sobre això ha comentat que la campanya actual d'oli, que "estava prevista que fos una mica més curta que la campanya anterior", dóna dades que mostren que "tindrem 100.000 tones més". "Arribarem 1.392.000 tones , cosa que correspon a xifra mitjana de les últimes quatre campanyes", ha dit el ministre, que ha insistit que "en cap cas hi haurà dificultats d'abastament".





"Disposem d'estoc suficient i per tant aquests increments, aquesta reacció que hem vist els darrers dies són una reacció normal de mercat", ha comentat.





Preguntat sobre un augment de preus de l'oli d'oliva, ha incidit que "s'ha comprovat els darrers dies que s'ha produït un lleuger increment". "És veritat que ja veníem amb increment significatiu, però si aquest increment ha vingut per preocupació per proveïment vull aclarir que disposem d'estoc suficient", ha remarcat. "Si apuja el preu perquè és el valor de mercat, molt satisfet, però si ho és per preocupació en el sentit que no tinguem prou quantitat, no es donarà aquesta situació", ha afegit.





Planas també s'ha referit a l'impacte en les exportacions d'oli d'oliva que pogués tenir la guerra a Ucraïna, sostenint que les vendes a Rússia "eren molt limitades". "Estem parlant d'unes 6.000 tones d'oli d'oliva que hem venut els darrers anys a Rússia. Suposa un valor d'aproximadament 31 milions d'euros . Evidentment la capacitat i presència a mercats mundials de l'oli d'oliva espanyol té moltes més destinacions i possibilitats , de manera que no significa evidentment una preocupació particular", ha indicat.





Així mateix, s'ha referit als fertilitzants, indicant que "en el cas d'Espanya tenim més d'un 50% de producció d'origen nacional, amb la qual cosa tenim una bona cobertura sobre això".





Sobre l'increment de preus del combustible i el seu impacte a les confraries de pescadors, s'ha remès a la reunió que mantindran la setmana que ve al Ministeri. "Tenim censats més de 8.300 vaixells pesquers en activitat , i evidentment cadascun en situació diferent", ha comentat el ministre, que ha dit ser conscient que "el 23% de despesa de funcionament d'un armador es refereix a combustible".





"Aquest és un tema important", ha assegurat Planas, que ha dit que plantejarà la qüestió al proper consell de ministres de la Unió Europea "perquè evidentment no és un problema que afecta només Espanya i sent la pesca una política comunitària és un tema d'interès europeu”.