La guerra d'Ucraïna genera un panorama volàtil al mercat del cereal

Consell d'administració de Mercolleida @ep





El consell d'administració de la llotja Mercolleida , celebrat aquest divendres a Lleida, ha expressat la seva "preocupació" per l'afectació de la guerra a Ucraïna a la volatilitat del preu del cereal.





La llotja ha assegurat en un comunicat que considera que aquesta situació excepcional "exigeix reforçar la tasca d'àrbitre i de transparència dels mercats per l'actual situació de mercats extremadament volàtils en cereals i molt tensionats als sectors ramaders".





Des que va començar el conflicte a Ucraïna, Mercolleida publica diàriament orientacions dels moviments del preu dels cereals al mercat estatal i internacional i informacions sobre l'estat dels fluxos comercials internacionals, en un moment en què, segons la llotja, “ resulta molt difícil als operadors trobar referències vàlides ”.





En el comunicat d'aquest divendres, Mercolleida assegura que hi ha " volatilitat extrema" i poca oferta per a la venda de blat de moro, blat i ordi, i apunta que els operadors comenten preus del blat al mercat nacional d'entre 390 i 410 euros per tona , segons el moment del dia.

En el cas del blat de moro, arriba a entre 400 i 410 euros i, al de l'ordi, és d'entre 390 i 395 euros , i es registra poca oferta per a la venda de cereals.





La llotja apunta al seu informe que Bulgària ha comprat 1,1 milions de tones de blat panificable i farratger als agricultors per augmentar les reserves estatals i garantir el subministrament d'aliments al país.