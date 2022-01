Els espanyols perden poder adquisitiu davant la gran pujada de preus del 2021

Bitllets de 50 euros i de 20 euros | @EP





Els preus a Espanya s'han disparat durant el 2021. L'IPC va pujar un total de 6,7% respecte el desembre del 2020, cosa que representa una de les pujades més grans en les últimes tres dècades. En aquest sentit, la dada és alarmant. Espanya va ser un dels països de la Unió Europea on més van pujar els preus.





Per fer una comparació, només països com Estònia, Lituània o Letònia van pagar més que Espanya. En concret, van ser un 12%, un 10% i un 7,7% més, respectivament, pels béns de consum. Les dades han estat publicades per Eurostat.





El problema que té Espanya està en comparació amb els països del voltant. És a dir, Bèlgica va pujar un 6,5% el 2021, Holanda ho va fer un 6,4%, Alemanya un 5,7%, Itàlia un 4,2% i França un 3,4%.









A més, Espanya no només ha tingut el problema anual, sinó que al desembre la gran majoria de països va disminuir el seu IPC, però la realitat és que a Espanya no. De fet, al territori espanyol va continuar pujant 1,2 punts percentuals més.





PER QUÈ PASSA AIXÒ?





Una de les possibles explicacions és que Espanya ja tenia una situació desfavorable davant d'altres països. El 2020, el país espanyol va acabar amb els preus més baixos en comparació, així que aquesta pot ser una de les claus.





Tot i això, una part molt important que Espanya tingui un dels IPC més cars de la Unió Europea és que el preu de la llum ha assolit cotes històriques mai abans vistes. Això, unit al punt anterior, ha fet que els preus pugin. De fet, el mateix INE, Institut Nacional d'Estadística, ja ha reconegut que aquesta factura de la llum és una de les causes principals.





ELS PROBLEMES DE SUBMINISTRAMENT, UN ALTRE MOTIU





No tot és atribuïble a la pujada de la llum i al preu que té l'energia. Un altre dels possibles motius és la crisi de subministrament que està patint el territori. La pandèmia ha afectat de manera que eren pràcticament impensables i molts negocis estan patint-ne les conseqüències, ja sigui d'una manera o altra.



En aquest sentit, els serveis normals i habituals no estan funcionats com s'espera. És per això que les empreses s'estan veient obligades a apujar els preus, ja que la demanda és excessiva i els productes no estan arribant.







TOT PUJA, PERÒ EL PODER ADQUISITIU BAIXA





Els preus pugen, però el que no apugen són els salaris dels treballadors. L'INE i l'Eurostat estan constantment monitoritzant la pujada de preus, però és més complicat fer el mateix amb els salaris de les persones.





Per poder saber si aquests pugen, baixen o es mantenen estables, cal consultar les dades que publica el ministeri de Treball i Afers Econòmics. Les darreres xifres que han facilitat, indiquen que els salaris que estan units a convenis han pujat un 1,5%, molt allunyat del 6,7% que han apujat els preus.









Ni tan sols un col·lectiu com els empleats públics han tingut una pujada salarial d'acord amb la pujada de preus. Per tant, els salaris estan pujant lentament, mentre que els preus ho fan ràpidament, fet que acaba suposant que els espanyols hagin perdut poder adquisitiu.