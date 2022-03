“Un còctel a Chueca”: la nova narrativa romàntica gai

Portada del llibre 'Un còctel a Chueca', @EDICIONES B





Entre els nombrosos gèneres literaris n'hi ha un d'acreditat i mai desmentit estirada editorial i és el de la narrativa romàntica. Un gènere que s'ha anat modificant molt en les darreres dècades, des d'aquelles novel·les ensucrades de fa cinquanta anys o més, a les actuals de desenvolupament molt més desinhibit i llenguatge indiscutiblement més explícit.





Com cal suposar, l'evolució del gènere ha estat paral·lela a la creixent acceptació de formes d'afectivitat i/o sexualitat antany deliberadament ignorades, si no severament interdictes, per la qual cosa actualment s'ha anat obrint camí amb naturalitat una narrativa romàntica d'empremta gai, de la qual “Un còctel a Chueca” de Josu Diamond (B) n'és un bon exemple.





I així veiem com el que a mitjan segle passat s'hauria fabulat sobre la convivència en un pis de quatre noietes somiadores, amb les seves peripècies personals i, sobretot, els seus somnis a la recerca d'un príncep blau, ara es fa sobre quatre nois. a la vintena que conviuen en un mateix apartament i estableixen llaços d'amistat mentre comparteixen les seves experiències i frustracions amatòries.





A “Un còctel a Chueca” hi ha diversos nivells a destacar. D'una banda, el context ambiental del Madrid situat al voltant dels barris de Chueca i Malasaña, amb descripció de locals, situacions, conductes i interaccions -és reiterada l'ús de diàlegs a WhatsApp-, que resulten versemblants i convincents i que són indubtablement fruit del domini d'aquests paisatges pel seu autor.





De l'altra, hi ha el fil narratiu dels quatre protagonistes, tots ells gais -Mauro, Iker, Andrés i Gael-. que corresponen a d'altres estereotips: el provincià nouvingut a la capital, l'alliberat de vida despendolada (però la desordenada conducta del qual oculta antics traumes), l'enamoradís i l'immigrant que tracta de sobreviure amb l'exercici del sexe venal. Tots ells units per l'enllaç de l'amistat.





El cas és que certs trets d'alguns d'aquests personatges resulten poc creïbles perquè, per molt campurrio o nouvingut de Navarra a la capital que sigui un home espanyol de més de vint anys, resulta difícilment versemblant que no tingui cap experiència sexual (és que han desaparegut els taujans que alleujaven urgències d'aquest tenor?), i ni tan sols en règim d'auto-estimulació o amb auxili d'un sistema digital, un recurs que arriba fins a les alqueries més llunyanes del nostre país.





Dit d'una altra manera, que dos homes del nostre temps segueixin sent verges quan han intervingut la tercera desena dels seus anys, com passa en aquesta novel·la, és una cosa que cal presumir d'imaginatiu. Això no és obstacle perquè l'autor inclogui amb naturalitat i quan procedeix descripcions puntuals, però explícites, de relacions íntimes, cosa que no espanta avui gairebé ningú (encara que potser certes modalitats sí que poden resultar noves per a algun lector).





Dit tot això, la cadència narrativa de l'obra és correcta i flueix amb naturalitat. L'afegit final d'una certa intriga, amb l'aparició d'un personatge indesitjat del qual cal lliurar-se, l'atrapament d'uns dels protagonistes en una relació tòxica o la pèrdua de l'univers de seguretat d'un altre deixa el desenllaç obert i aquest mode permet l'anunci que tot tindrà continuïtat a la següent novel·la. Com es deia abans al final dels contes per etapes, “continuarà”.