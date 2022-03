Aragonès deixa clar que 'no entrarà a valorar' les declaracions de Rufián sobre la vinculació de Puigdemont amb Rússia

Pere Aragonès, en una compareixença durant el viatge a Alemanya @ep







El president de la Generalitat, Pere Aragonès , no s'ha volgut pronunciar aquest dimecres sobre les paraules del portaveu d'ERC, Gabriel Rufián , sobre la suposada vinculació entre l'expresident Carles Puigdemont i el Govern rus, que ha generat una polèmica entre els socis del Govern: "La funció d´un president de la Generalitat és no contribuir al soroll".







"No entraré a valorar les declaracions que s'han fet ni les qüestions que s'han publicat", ha afirmat en declaracions als mitjans de comunicació a Weinheim (Alemanya) després de visitar la multinacional tecnològica Freudenberg Group durant el viatge institucional que està fent a Alemanya.

Preguntat per les declaracions de Rufián, ha rebutjat valorar la polèmica i tampoc ha volgut entrar en "especulacions" sobre si els suposats contactes entre l'entorn de Puigdemont i el Kremlin es van produir o no.





"El que és important és que ens situem per sobre d'aquest soroll que no fa res més que distreure'ns dels reptes importants que tenim", i ho ha exemplificat amb el viatge a Alemanya en què està abordant qüestions que ell veu importants per a Catalunya com la inversió industrial, la transició energètica, els reptes tecnològics i l'acolliment de refugiats ucraïnesos.





Així mateix, Aragonès ha defensat que l'independentisme ha de tenir l'Europa democràtica com a "marc de referència" en les relacions i aliances internacionals, i ha assegurat que aquesta ha estat la línia que ha seguit sempre el seu Govern.





"L'independentisme i també especialment el Govern els socis que volem i el nostre marc de referència és el d'Europa, el dels drets i les llibertats i aquest és l'objectiu que tenim. És com hem treballat fins ara i com continuarem treballant en el futur" , ha afirmat, i ha dit que ara és més important que mai deixar clar això perquè, a parer seu, l'espai de democràcia d'Europa està amenaçat per la situació a Ucraïna.





Preguntat per les queixes que li va traslladar el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró , per les paraules de Rufián, ha contestat que no acostuma a revelar converses privades però ha garantit que el conjunt del Govern té clar que la política exterior s'ha de fer amb els països europeus que defensen la democràcia: “En això estem treballant”.





Sobre si creu que la causa judicial contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs , pot provocar noves divisions al Govern, ha argumentat que ell no farà de "jutge" sobre aquest assumpte i que quan hi hagi tota la informació disponible serà el moment d'establir un criteri, i ha apostat per fer front amb diàleg.