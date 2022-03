L'Exèrcit de Terra desplega artilleria pesant a Letònia per reforçar la dissuasió a la frontera amb Rússia

Material de l'Exèrcit de Terra descarregant al port de Riga @ep







L' Exèrcit de Terra ha desplegat artilleria pesant a Letònia com a part del reforç de capacitats a la missió de l' OTAN de dissuasió a la frontera amb Rússia, al qual es va comprometre el Govern després de l'ofensiva militar iniciada per Vladimir Putin a Ucraïna.





Els vehicles i els equips espanyols han arribat aquest dimecres al port de Riga, la capital letona, per ser transportats fins a la base militar d'Adazi, on les Forces Armades espanyoles formen part d'un grup de combat liderat pel Canadà.





Entre el material enviat per Espanya hi ha sis obusos ATP M-109 , segons han confirmat a Europa Press fonts militars i s'aprecia en algunes de les fotografies publicades per l'OTAN. Es tracta d'obusos autopropulsats de fabricació nord-americana que serveixen per recolzar amb accions de foc les unitats de tipus brigada pesades.





A la missió de Letònia Espanya ja té desplegats sis carros de combat Leopardo 2E i 14 vehicles de combat d'infanteria Pizarro, a més de més d'una dotzena de transport cuirassat (TOA), dels quals també han arribat noves unitats aquest dimecres.





El Ministeri de Defensa ja va avançar que les capacitats addicionals aportades per Espanya a la missió de Letònia serien una unitat d'artilleria de campanya, una unitat d'enginyers (zapadors i suports) i capacitats de suport logístic.





A més, es va anunciar un reforç de 150 militars, que se sumen als 350 ja desplegats al país des de l'any 2017. L'objectiu, segons va definir l'OTAN, era "prevenir possibles conflictes, protegir els aliats i preservar la pau i l'estabilitat" més enllà de les fronteres de l'Aliança”.





La denominada 'Enhanced Forward Presence' és de naturalesa defensiva, multinacional, basada en aportacions voluntàries de cada país, interoperable i amb capacitat per desplegar als països bàltics i Polònia.





La decisió va ser adoptada a la Cimera de Varsòvia de l'any 2016 i al juny de 2017 van començar els desplegaments, sumant llavors un total de 4.000 militars dividits en quatre Grups Tàctics Multinacionals, Battle Group (BG), als Països Bàltics i Polònia.





Espanya forma part del Battle Group de Letònia, que se situa a la base d'Adazi, al nord de Riga. Està liderat pel Canadà i s'hi integren militars de 7 nacions més: Albània, República Txeca, Eslovàquia, Eslovènia, Itàlia, Montenegro i Polònia.