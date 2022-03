Presó per al jove que va matar a cops el seu nadó a Almassora

Audiència Provincial de Castelló, arxiu @ep





Un jurat popular ha declarat aquest dijous per unanimitat culpable d?assassinat el jove de 22 anys acusat de matar a cops contra la paret el seu nadó de 10 mesos a Almassora (Castelló). Així mateix, ho considera culpable dels delictes de lesions i de violència domèstica habitual dels que també l'acusava el fiscal.













Els membres del jurat, en el seu veredicte, han considerat provada l'agreujant de traïdoria, ja que el menor estava en situació d'indefensió. Tot i això, no han vist provat que l'acusat tingués voluntat d'acabar amb la vida del seu fill.





Després del veredicte de culpabilitat, el fiscal s'ha ratificat en la petició de penes, és a dir, presó permanent revisable per l'assassinat, i pels delictes de lesions i violència domèstica habitual ha demanat penes en els graus màxims.





Per part seva, la defensa ha anunciat que recorrerà la sentència i ha demanat que, en cas que finalment el seu patrocinat sigui condemnat a presó permanent revisable, es contempli el marc penal mínim, és a dir, que s'apliquin permisos de sortida als vuit anys, la classificació del tercer grau als 15 anys i la llibertat condicional als 25 anys.





Per les lesions, l'advocat sol·licita dos anys de presó o similar i per la violència domèstica habitual, 1 any i nou mesos de presó.





El lletrat de la defensa, Rubén Cobo, ha assenyalat posteriorment als mitjans de comunicació que recorrerà la sentència perquè considera que no ha quedat acreditat que l'acusat portés a terme l'acció concreta. A més, ha subratllat que aquest no tenia intenció de matar-lo.