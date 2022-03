Exposició de l'impressor Enric Tormo i nova temporada teatral al Centre de les Arts Lliures

Exposició Enric Tormo





El Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa (Flassaders 40) ha presentat la programació de les activitats per al segon quadrimestre de la temporada que inclou una intensa activitat teatral, així com una exposició temporal dedicada a l'impressor i fotògraf Enric Tormo (Barcelona ) , 1919-20216) , tal com van explicar els codirectors d'aquesta institució Maria Canelles i Marc Chornet, que van reafirmar la vocació de servei públic cap al sector artístic i cap a la societat.





Sobre l'exposició de Tormo, titulada La invisibilitat del Dau, van parlar el comissari Aitor Quiney i Vicenç Altaió, que van ressaltar la profunda relació que va unir aquest professional de les arts gràfiques, que va ser professor de l'Escola d'Arts i Oficis, així com a impressor, gravador, editor, pedagog, museòleg i fotògraf, amb els components de Dau al Set -Tàpies, Tharrats, Joan Ponç..-, a més de amb Joan Miró i Joan Brossa, amb tots els quals va contribuir a materialitzar les seves obres major part de vegades des de l'anonimat. D'aquí ve el desig de recuperar el personatge i difondre la seva executòria, fent justícia a aquesta invisibilitat que el va mantenir al marge de l'interès dels historiadors.





Maria Canelles i Marc Chornet







A l'exposició s'exhibeixen nombroses mostres dels treballs de Tormo, a més de fotografies, documents i correspondència amb els diferents artistes amb què va treballar i una àmplia mostra d'obra del que va ser la seva col·lecció particular. L'exposició romandrà oberta fins al 24 de juliol.





Pel que fa a l'activitat teatral, es va destacar l'estrena del més bonic que podem fer, que romandrà en cartell fins al 10 d'abril. Es tracta d'un text al voltant de Carmen Urondo Ezcurrechea escrit pel seu nét Jan Vilanova, on recupera aquesta “nena de la guerra” que es va formar a l'antiga URSS i va viure la clandestinitat i l'exili En la seva senilitat, i malgrat al fet que li costa recordar el dia a dia, és capaç, però, de reviure amb claredat escenes del seu passat i “a partir de les preguntes que li generen aquests records, arribarà a “un taller de constel·lacions familiars, a través del qual serà capaç de traçar la història i la identitat de la família”.





El conjunt de la programació teatral s'agrupa en diversos itineraris: “Arts parateatrals”, amb ”El déu del tant per cent” (28.04/08.05), “Fil” (27.28/05), “A skin poem for a cosy house” (08.12/06), “Allà on no estem” (09.12/06) i “La caja. Els escultors de l´aire” (15.19/06); Espais transitables, amb Big bang (12.15/05), Fil (27.28/05) i Glassmur (15.19.06); Creació independent, a més de amb la primera obra citada al principi i ja en cartell, amb El carrer de Txernòbil (24.03/03.04), Reisseführer (20.04/08.05), Les bones intencions (11.05/05.06 ) i “El jardí” (22.06/03.07).





Hi haurà així mateix un cicle de ”Músiques indòmites” dedicat a “música indomables i compromeses en què es demostrarà que avantguarda i investigació no són patrimoni exclusiu de la gent jove, i inclourà sis sessions entre març i maig i un altre de “Danzas volubles” a càrrec d'Anna Rubirola amb quatre sessions entre abril i juny.