El Papa tornarà a presidir el Via Crucis després de dos anys de pandèmia

El papa Francesc en imatges d'arxiu @ep





El Papa tornarà a presidir el Via Crucis des del Colosseu de Roma després de dos anys de suspensió per evitar aglomeracions per la pandèmia de coronavirus i es tornaran a reprendre les celebracions litúrgiques sense restriccions per Setmana Santa, segons ha confirmat la Santa Seu.





Segons el calendari de cerimònies litúrgiques que presidirà el Pontífex en els propers dos mesos, Francisco presidirà normalment els ritus de Setmana Santa. Així el proper 15 d'abril, el Papa tornarà al Colosseu per presidir el via crucis, les catorze estacions que recorren des de la condemna a mort de Jesús fins a la sepultura, en una de les cerimònies més seguides pels fidels de Roma. Aquesta tradició recull la persecució que patiren els primers cristians per l'Imperi Romà.





L'any passat les meditacions de les catorze estacions del Viacrucis van haver de ser celebrades a la plaça de Sant Pere del Vaticà i van ser preparades per nens i joves de 8 a 19 anys de la parròquia 'Santi Martiri d'Uganda' al sud de Roma i per un grup de Boy Scouts de la ciutat de Foligno (Umbria).





La Setmana Santa del Papa començarà el proper 10 d'abril, amb la celebració de la missa del Diumenge de Rams a la basílica de Sant Pere per commemorar l'entrada de Jesús de Natzaret a Jerusalem. El 14 d'abril obrirà el Triduo Pascual amb la missa de Dijous Sant amb la missa crismal a la basílica i el lavatori dels peus, que Francesc sol celebrar a presons i altres institucions, encara que l'oficina de premsa de la Santa Seu encara no ha detallat aquests esdeveniments.





El Divendres Sant, abans del Via Crucis al Vaticà, el pontífex presidirà el ritu de la Passió, l'única de l'any en què no hi ha consagració en senyal de dol pel martiri de Jesús.