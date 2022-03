Federación de Mujeres Jóvenes demana posar el focus a les xarxes socials i la pornografia davant la violència de gènere

Adolescents a la porta del seu institut, imatges d'arxiu @ep





La presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes , Ada Santana , ha reclamat aquest dilluns més campanyes de sensibilització, conscienciació i educació contra la violència de gènere dirigides de forma específica als joves i ha cridat a posar el focus a les xarxes socials i la pornografia .





Durant la seva compareixença davant la Comissió de Seguiment del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere al Congrés , Santana ha definit la joventut actual com una generació molt més "conscienciada" sobre aquesta xacra que les anteriors i que ha estat marcada pel cas de 'La Manada' i la seva sentència.





De fet, segons ha explicat Santana, segons un estudi de l'Institut de les Dones, el 77,7% de les espanyoles d'entre 18 i 34 anys situa aquesta violència entre les "principals preocupacions".

I, amb aquest escenari, la Federació de Dones Joves crida a posar el focus a l'entorn i els interessos de les joves, com són les xarxes socials a què, segons ha indicat, cada cop s'accedeix a una edat més primerenca.





Santa ha assenyalat que per molt bona que sigui la intenció dels pares a l'hora de controlar l'accés dels seus fills a aquestes xarxes, no és possible quan són, en molts casos, els mateixos fills els que ensenyen els seus progenitors a fer-les servir.





De la mateixa manera, ha assenyalat la facilitat que hi ha en aquestes plataformes per "falsificar identitats" i, alhora, la "impunitat" que hi ha. "És allà on hem d'actuar principalment", ha declarat.









EDUCACIÓ





D'altra banda, ha advertit sobre la pornografia que, a parer seu, s'està convertint en la primera "finestra" d'accés dels joves a la sexualitat. "Els joves volen saber i no tenen resposta a la seva família, col·legis o instituts", ha denunciat Santana, que ha assenyalat que el missatge que reben els joves amb aquesta indústria és que "les dones són mers objectes", que "no existeix el consentiment" o que "només importa el plaer i el desig masculí", entre d'altres.





La present de la Fundació Mujeres Jóvenes apunta que, a més, "no hi ha limitació" d'accés a aquest contingut. De fet, ha explicat en la seva intervenció que els anuncis sobre webs pornogràfiques salten moltes vegades com a publicitat "sense necessitat de fer una cerca" sobre això. "És un grandíssim perill", ha apuntat.





En aquest sentit, la compareixent s'ha referit a l'Educació i al fet que, segons ell, "no hi ha hagut canvis" en el sistema educatiu espanyol malgrat la posada en marxa de les lleis d'Igualtat i Violència de Gènere. En aquest sentit, ha celebrat que LOMLOE reculli educació en Igualtat de gènere i de plans de prevenció contra la violència masclista, però crida que "no es quedi a la teoria" i s'apliqui.





Sense una educació sobre aquest tema, segons ha advertit Santana, els joves ni tenen referència per saber si estan patint violència i, si la reconeixen, no saben on han d'anar.









CAMPANYES ESPECÍFIQUES I ABOLICIÓ DE LA PROSTITUCIÓ







Així, entre les propostes que la Federació ha traslladat als grups parlamentaris presents a la Comissió del Congrés hi ha la implementació d'aquesta coeducació a Igualtat que recull la LOMLOE; dotar-la de recursos econòmics i humans; la realització de plans estudi amb perspectiva de gènere també a les universitats; la formació del professorat en la matèria; o la redacció dun protocol estatal de violència de gènere específic per a la joventut.





En aquesta línia, Santana ha cridat a engegar campanyes de sensibilització i conscienciació dirigides de forma específica als joves. Segons ha apuntat la presidenta de la Federació, molts joves no se senten apel·lats davant del missatge actual sobre violència de gènere que se centren en matrimonis o persones que viuen en parella.





De la mateixa manera, entre les peticions d'aquesta entitat hi ha l'aprovació de la Llei de Garantia de la Llibertat Sexual, coneguda com a Llei de 'Només sí que és sí' i ha destacat les mesures relacionades amb "l'abolició de la prostitució" i la " explotació de les dones" que, segons ha apuntat, esperen que reculli la norma.









CRÍTIQUES DE VOX





Aquestes declaracions de Santana s'han produït, en part, en resposta a algunes preguntes realitzades pels grups parlamentaris presents a la sessió, principalment en matèria d'Educació o de protecció i igualtat a les xarxes socials.





Per la seva banda, la portaveu de Vox en aquesta comissió, Carla Toscano, ha posat en dubte les dades de les enquestes facilitades per Santana en aquesta matèria i ha qualificat de "xiringuito" l'entitat que presideix, a més de preguntar-li sobre la seva opinió al cas que una formació amb què no comparteix ideologia "adoctrinés" els nens a les escoles.