Presó per a un administrador que es va apropiar dels diners de 12 comunitats de propietaris

Ciutat de la Justícia en imatge d'arxiu @ep







La secció segona de l'Audiència de València ha condemnat a dos anys de presó un administrador de finques per apropiar-se de diners de 12 comunitats de propietaris que gestionava, segons la sentència que recull l'acord de conformitat entre les parts.





La sentència el considera autor d'un delicte d'administració deslleial per la qual cosa també imposa una indemnització de 540 euros diaris i haurà d'indemnitzar les comunitats de propietaris, de Paiporta, Alfafar i València, amb 2.344 euros i 14.848,72 euros . casos.





L'acusat, amb despatx professional a València , en qualitat d'administrador de diferents comunitats de propietaris, amb la intenció de lucrar-se il·lícitament i perjudicant greument el patrimoni d'aquestes finques, durant el temps en què va assumir la gestió, entre els anys 2015 i 2019, va procedir a "distraure" dels comptes corrents d'aquestes comunitats importants quantitats de diners que ingressava bé als seus propis comptes o bé als d'altres comunitats, sense haver procedit a reintegrar els diners.





En vista de l'acord aconseguit, el president del tribunal va manifestar oralment que considerava que, a partir de la descripció de fets acceptada per totes les parts, la qualificació acceptada era correcta i la pena procedent, per la qual cosa va dictar sentència oral amb anticipació de la decisió .





La defensa de l'acusat va manifestar la seva intenció que la pena de presó imposada li fos suspesa , a la qual cosa no es va oposar ni fiscal ni les acusacions, per un termini de tres anys i condicionada al fet que no cometi cap delicte durant aquest període de temps ja que estigui a disposició de la sala.