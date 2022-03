Davant la pujada de preus que ofega l'economia familiar, els sindicats criden a manifestar-se aquest dimecres

" La societat espanyola viu amb una profunda preocupació i gran malestar l' escalada desbocada dels preus que des de fa mesos patim al nostre país . El passat mes de febrer la inflació va assolir una nova xifra històrica situant - se al 7,6 % , el seu nivell més alt des del 1986. La tensió dels preus de l'electricitat, el gas, els carburants i altres matèries primeres s'està traslladant al preu de la resta de béns i serveis que ja pugen de forma generalitzada. Les perspectives no són bones. Toca actuar amb celeritat" , expliquen en un manifest que han compartit diferents organitzacions.





Els ciutadans espanyols portem mesos veient com els preus augmenten, a poc a poc, però sense parar . Per això els sindicats i altres organitzacions han convocat manifestacions aquest dimecres a tot Espanya: per protestar contra la pujada del preu de l'energia i altres béns i demanar la protecció de l'ocupació davant la situació generada per la guerra de Rússia contra Ucraïna .





Cartell de la convocatòria de la manifestació a Barcelona /@CCOO, UGT, UPTA, Uatae, Facua i CEAV





Per això, CCOO, UGT, UPTA, Uatae, Facua i la Confederació Estatal d'Associacions Veïnals (CEAV) han convocat mobilitzacions. En total, gairebé 60 concentracions o manifestacions a tot Espanya que porten per lema ' Contenir els preus, protegir l'ocupació, frenar el deteriorament de les nostres condicions de vida ”. La de Barcelona en concret serà a les 18:00ha la plaça Urquinaona.











A la roda de premsa que van donar els sindicats per presentar aquestes mobilitzacions, el líder d'UGT, Pepe Álvarez , va explicar que les reivindicacions de la jornada tenen tres destinataris: la Unió Europea, el Govern d'Espanya i la patronal . Així, a les autoritats europees els demanen que autoritzin " aixecar les normes que impedeixen el control dels preus" de l'energia . A l'Executiu li va sol·licitar " anar a fons en les competències que té per limitar l'escalada de preus ", ia la patronal, que " remi en la mateixa direcció ".







“ És una economia que no és de guerra mentre que no participem en la guerra, però que és de guerra per les conseqüències. Els estats han de tenir totes les eines per poder fer-hi front ”, va dir Álvarez.





Des de CCOO, Unai Sordo veu "summament important" el Consell Europeu d'aquesta setmana per modificar la fórmula de modificació de preus de l'electricitat. "Estem demanant una política general de país que eviti que l'impacte afecti les rendes més baixes ", va explicar.













EXISTEIX UN DETERIORAMENT DE LES CONDICIONS DE VIDA DE LA SOCIETAT





" El deteriorament de les condicions de vida de famílies i persones treballadores i consumidores, del teixit productiu, i del conjunt de la ciutadania, és molt palpable . Mes a mes les factures de la llum, la calefacció, la gasolina, els aliments, la habitatge o el transport augmenten i detreuen cada vegada més i més recursos", expliquen en el seu manifest des de CCOO.









En aquesta línia, cal recordar que Espanya és el quart país de la Unió Europea amb més impostos a la factura elèctrica de les llars, segons dades d'Eurostat corresponents a la primera meitat del 2021 en relació amb un any abans. I que l?augment d?uns preus porta a l?increment d?altres. Per això, els fabricants del sector de l'automòbil ja fa uns quants mesos que estan amb els preus a l'alça . I les companyies de logística han augmentat els preus dels seus serveis , entre altres coses.





Com dèiem, ho noten les famílies a casa, però també els autònoms. De fet, des de UPTA es queixaven fa uns dies que els transportistes no són els únics afectats per la pujada del preu dels carburants, sinó que hi ha molts altres treballadors, com a pintors o lampistes , que també necessiten moure's per carretera constantment per oferir els seus serveis.





Pel que fa a les petites empreses, moltes s'han vist obligades a pujar els preus dels béns i serveis que ofereixen, ja que no veuen cap altra manera de sobreviure. Des de Catalunyapress hem parlat amb la propietària d´una escola de ball del Baix Llobregat. “ No vull pujar els preus, perquè tal com els tinc és com els considero justos per als alumnes, però em veig obligada a fer-ho per la pujada del preu de les factures. És això o tancar l'escola ”, apunta.





Des de les organitzacions convocants remarquen que " el conjunt de la societat està patint aquesta situació, però és la població més vulnerable, la que no arriba a final de mes o ho fa amb dificultats, els qui la pateixen de forma més cruel . La desigualtat i la pobresa eren problemes urgents abans que s'iniciés aquesta escalada dels preus. En aquesta situació, aquests problemes, que tenen rostre, que tenen noms i cognoms, s'han d' abordar de manera inajornable ”.





TRANSPORTISTES I ENTITATS RECLAMEN UNA BAIXADA DE PREUS





El president de Foment del Treball, Sánchez Llibre /@EP





Davant la situació que s'està vivint i que afecta tots els espanyols, les organitzacions esmentades sortiran al carrer per demanar que es freni l'escalada de preus generalitzada. Així, se sumen a altres col·lectius i entitats que demanen el mateix. Sense anar més lluny, els transportistes compleixen aquest dimecres el desè dia de vaga per reclamar, entre altres coses, que baixi el preu dels carburants .





Una aturada que, encara que en principi semblava que no afectaria, sí que ho està fent. Danone , Estrella Galicia , Heineken o la indústria làctia , per exemple, han alertat que no poden continuar produint perquè no els arriben matèries primeres. Cosa que, per tant, fa que la societat en general es vegi doblement afectada: d'una banda pateix la pujada de preus i, de l'altra, l'escassetat de productes als supermercats (que també han augmentat els preus) per les protestes de col·lectius que volen posar fi al primer. I això pot empitjorar perquè aquesta setmana s'han unit més sindicats a la vaga.









Dit això, cal recordar que també Foment del Traball va urgir dimecres passat a l'aplicació de mesures fiscals per rebaixar l'"increment desproporcionat" de la pujada del preu dels carburants i de la llum . En un comunicat, la patronal va demanar evitar els guanys caiguts del cel que considera que té Hisenda amb la pujada de preus de l'energia: "Cal reduir ja la imposició".







"L'ACCÉS A BÉNS I SERVEIS ESSENCIALS, EN RISC"





D'altra banda, en el manifest de la vaga les organitzacions apunten que, segons el seu punt de vista, "tot fa preveure que la injustificable guerra iniciada per Rússia amb la invasió d'Ucraïna tindrà com a conseqüència una acceleració de la inflació que posa en risc el accés a béns i serveis essencials, la recuperació econòmica i la creació de llocs de treball intensificant els problemes de desigualtat i pobresa".





Per això, pensen que "davant d'aquest escenari és urgent que el Govern d'Espanya i la Unió Europea actuïn de forma contundent. Tenen l' obligació de desplegar totes les iniciatives que siguin necessàries per posar fi a aquesta escalada dels preus, per aturar comportaments especulatius i per protegir i donar seguretat al conjunt de la ciutadania .