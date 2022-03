Josep Bou: "Colau no repetirà com a alcaldessa"

Josep Bou durant el ple d'aquest divendres @ep





Josep Bou ha demanat aquest matí al PSC que valori la seva posició al govern. “Colau, estic convençut, no repetirà com a alcaldessa, però vostè senyor Collboni per què continua amb aquest teatre i dins del govern?” , ha detallat, afegint que “ se veuran arrossegats ” durant el ple d'aquest divendres per a l'aprovació de la proposició del Partit Popular.





Els populars proposaven que el govern municipal consensuï amb associacions, entitats veïnals i els eixos comercials un Pla d'Usos de l'Eixample que assumeixi els interessos socials i econòmics del districte. “L'Eixample és un districte vital per a Barcelona, vostès volen tancar un terç dels carrers, perjudicaran el comerç i l'economia” , va detallar Bou. “Estem rotundament en contra dels Eixos Verds i del tancament de carrers” , va afegir. La proposta ha estat aprovada per unanimitat. Els populars esperen que el govern compleixi el seu compromís i parli amb els sectors afectats de l'Eixample.







El Partit Popular també ha qüestionat que membres del govern es presentin a les borses de treball de l'Ajuntament. “Vostè creu que és ètic que un subordinat o exsubordinat d'un regidor o alt càrrec valori els mèrits professionals del seu cap? ”, ha dit Bou, que ha demanat al govern transparència i que compleixi els requisits ètics. Els populars recorden que el regidor Eloi Badia es va presentar a les esmentades oposicions, encara que finalment s'ha retirat , i també diferents alts càrrecs i comissionats que segueixen en el procés de selecció municipal.









EL PP DEMANA QUE ES Deixi SENSE EFECTE LA ZBE I S'ANUL·LIN LES MULTES





Al ple municipal, el PP ha estat molt contundent contra el govern i la Zona de Baixes Emissions, després que el TSJC anul·lés l'ordenança . "Des del Partit Popular hem demanat i seguirem demanant que es deixi sense efecte la ZBE i que s'anul·lin les multes" , ha assenyalat el portaveu, Óscar Ramírez. “Sfriran els que tenen menys recursos, què diran als ciutadans que s'han endeutat per canviar-se de vehicle?” , ha puntualitzat Ramírez.





Els populars asseguren que la sentència del TSJC és un revés judicial molt contundent per al govern municipal. El tribunal conclou que la ZBE és molt àmplia, que es basa en informes sobre contaminació desfasats i que les restriccions de vehicles són massa limitatives.