Aquest dilluns a primera hora es reprèn el servei de Rodalies entre Malgrat i Pineda

Adif preveu recuperar dilluns a primera hora i amb l'inici del servei la circulació ferroviària de les línies R1 i la RG1 de Rodalies entre Malgrat i Pineda de Mar , interrompuda des d'aquest diumenge a les 07.30 hores pel despreniment d'un lateral de la via per les condicions meteorològiques adverses.





Segons han explicat fonts d' Adif a Europa Press , la companyia ha mobilitzat recursos humans i materials per fer les tasques de reparació necessàries.





Fins aleshores seguirà actiu el servei alternatiu per carretera organitzat per Renfe aquest diumenge al matí per garantir la mobilitat dels viatgers.