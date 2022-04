UGT i CC.OO desconvoquen la vaga pero CGT la manté

El servei de neteja de Barcelona convoca cinc dies de vaga per reclamar "un increment salarial" /@EP

Finalment, no hi haurà vaga de neteja a Barcelona . Així ho ha anunciat UGT després d'un acord de la Comissió Paritària divendres a última hora sobre la revisió salarial del 2019 al 2021, informa el sindicat en un comunicat. L'acord davant la vaga que havia prevista des d'aquest diumenge fins al divendres 29 d'abril suposa aquests increments: un 0,6% per al 2019, un 6% per al 2021 i res per al 2020 , a més d' un “avanç del 2,5% per 2022 amb un topall de negociació de fins al 4%". UGT ho considera un bon acord perquè significa augmentar “ un 6,6% el poder adquisitiu dels 3 últims anys ”.







Des de CCOO , celebren l'acord, que permet recuperar la capacitat adquisitiva perduda des del 2019, però adverteixen: “ No és un increment, sinó el retorn del salari segrestat . Tot i que ho haurà de ratificar la plantilla, una negociació sempre és un bon acord davant una mobilització que pot arribar a millor acord”, afegeixen.







El sindicat CGT , que representa un 10% de la plantilla, segons fonts del mateix sindicat, ha explicat "rebutgem l'acord a què ha arribat l'anomenat sindicat UGT, que ha demostrat ser un sindicat groc al servei de l'empresa, atès que el 2,5% (amb un topall del 4%) de pujada salarial representa una clara pèrdua del poder" adquisitiu. La crisi una vegada més la paguem la classe treballadora.". El sindicat manté la vaga com estava previst. Tot i així, l'organització, amb tot, assumeix que una aturada només de CGT tindria un efecte molt menor al convocat per UGT , el sindicat majoritari, a què s'havia sumat CCOO.





Aquest diumenge 24 d'abril a les 21:00h els treballadors de les quatre empreses de neteja de Barcelona –Cespa, Urbaser, CDL Sorigué i FCC Medi Ambient– tenien pensat fer una vaga que s'allargaria fins al proper dia 29. Això és així perquè els treballadors volien rebre els increments salarials corresponents als anys 2019, 2020 i 2021 i consideraven insultants les propostes fetes per l'empresa a la reunió de més de tres hores que van tenir aquest dimecres.

CARLES DEL BARRI (CCOO): "NO ACCEPTAREM UNA OPCIÓ QUE SUPONGA UN ENDARRERIMENT"

Carlos del Barrio , membre d'Acció Sindical de CCOO de l'Hàbitat de Catalunya , va explicar a Catalunyapress que porten " des del 2019 sense cobrar increments salarials " i abans de convocar la vaga, van tenir "fins a tres reunions de la comissió paritària per intentar arribar a un acord ". Tanmateix, sota el seu punt de vista les ofertes que s'estaven fent eren insultants .



En concret, la representació empresarial, a la reunió de dimecres passat, els va proposar o bé acordar els increments per al 2019 i el 2020, acordant una pujada del 0,3 i continuar negociant els increments del 2021 o bé sacrificar els dos primers anys d'increment i , amb això, poder tenir un increment més gran que arribaria al voltant del 3,1%.

Per a Carlos del Barrio, això suposava "una minva" del que arrossegaven cada any i la quantitat que havien ofert era impossible d'aconseguir. Per això, ha reiterat que des de CCOO no acceptarien una opció que suposés "una reculada i menys enmig de la situació econòmica actual".

RAMÓN CEBRIÁN (UGT): "ELS RESPONSABLES DE LA VAGA SÓN L'AJUNTAMENT I LES EMPRESES"



El servei de neteja de Barcelona convoca cinc dies de vaga per reclamar "un increment salarial" /@EP

Per la seva banda, Ramón Cebrián , portaveu de la taula negociadora del conveni i president de la UGT Serveis Públics de Catalunya, va remarcar davant Catalunyapress que el que demanaven “era una revisió salarial, no un conveni ”. Considerava que era important tenir clar aquest aspecte, ja que va especificar que “un conveni és molt més car”.



En aquesta línia, ha detallat que la seva proposta era "revisar-lo sense pèrdua de poder adquisitiu" i ha assegurat que és una cosa que han "dit des del primer dia" a les diferents reunions a què han anat. A més, ha afegit que no només han mostrat aquesta postura a les reunions, sinó que també ho han fet davant els contactes "que hi ha hagut fora de la taula". Però en les seves paraules, cap d'aquestes negociacions no havia valgut de res. Fins a la de divendres.

"El 25 de març ens vam manifestar a la plaça Sant Jaume per pressionar l'Ajuntament i els vam dir que faríem una vaga a finals d'abril si no es produïa l'augment salarial", va apuntar Cebrián a aquest mitjà. També van alertar que els convenis estaven caducats i que volien una pujada de l'IPC.



Tot i això, el portaveu d'UGT ha indicat a Catalunyapress que "ni les empreses ni l'Ajuntament s'havien posat de debò" fins a últim moment. "Quan la vaga estava a punt d'arribar-hi, tots es van moure, però era més del mateix", lamentava. “Crec que fan la reunió per justificar que es reuneixen, però els posicionaments són a anys llum ”, deia.





A més, ha criticat que des de l'administració i les empreses els demanessin "fer un esforç". I és que segons Ramon Cebrían, l'esforç ho fan "cada dia, al carrer, de vegades fins i tot en males condicions". Encara que no se'ls veu, diu, perquè són “els invisibles”.







Després va explicar a aquest mitjà que des de l?Ajuntament els culpaven de les conseqüències que pogués tenir aquesta vaga de neteja de cinc dies que havien convocat a Barcelona. Encara que per a ell, això no era així: "Els veritables responsables són ells", va dir.

L'atur era tan imminent que des de la Generalitat ja havien establert fins i tot els serveis mínims per a tots els tipus d'escombraries. Per a recollida de vidre o de cartró, per a recollida d'escombraries a vents multitudinaris com la Fira d'Abril etcètera. Tot i això, aquesta era la situació abans de l'acord que es va produir a última hora d'aquest divendres. Finalment, des de l'Ajuntament i les empreses s'han mogut més i han aconseguit assolir aquest acord que demanaven els sindicats després d'una nova reunió que es va allargar cinc hores.





ELOI BADIA, INCAPAÇ D'ARRIBAR A UN ACORD A LA TAULA DE NEGOCIACIÓ AMB ELS SINDICATS





Cal recordar que l'àrea de neteja i residus dependent de la tinenta d'alcalde Janet Sanz és competència directa del regidor d'emergència climàtica i transició ecològica, Eloi Badia . Això és així atès que la socialista Laia Bonet s'ocupa estrictament de l'àrea de mobilitat al consistori barceloní.





El descontentament veïnal amb el servei de neteja reflectit a l'últim baròmetre municipal és un nou exemple de la "incapacitat manifesta" de Badia per a una normal gestió pública de la seva àrea de competència. Un regidor que acumula un nyap darrere l'altre a la Ciutat Comtal. Com que el servei porta a porta al barri de Sant Andreu, on tota l'oposició en bloc va acusar el govern local de Colau d'"improvisar, imposar ia penes comunicar als veïns les seves decisions" en la posada en marxa d'aquest servei al barri . Un dels molts exemples.