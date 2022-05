Manifestació a Barcelona al Dia del Treballador | @ep





Unes 2.200 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana , han participat aquest diumenge al migdia a Barcelona a la manifestació conjunta de CC.OO. i UGT de Catalunya pel Dia dels Treballadors , una xifra que ascendeix a 8.000 participants segons els dos sindicats convocants.





Ambdues organitzacions han compartit el lema ' La solució: pujar salaris, contenir preus, posar fi a les desigualtats ' i han celebrat una mobilització sense restriccions després de dos anys de pandèmia de coronavirus.





La manifestació ha començat a les 12 a la plaça Urquinaona i els participants han recorregut la Via Laietana amb càntics de ' No a la precarietat ' i 'Sense dones no hi ha lluita obrera', i també han portat pancartes de rebuig a la guerra a Ucraïna .