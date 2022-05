No descarten la vaga indefinida si la Conselleria “no es mou” /@EP



Els sindicats educatius Ustec·Stes, CCOO, Intersindical-CSC, Aspepc·Sps, UGT, CGT i Usoc van anunciar aquest dijous que, després de cinc jornades de vaga al març, en faran quatre més entre maig i juny. Així, han convocat vagues per als dies 17 i 25 d'aquest mes i per als dies 2 i 9 del proper per protestar contra les imposicions de la Conselleria d'Educació de la Generalitat.





En concret, els portaveus de les organitzacions van puntualitzar que les aturades seran parcials (de 8:00h a 10:00h) el 17 i el 2, amb mobilitzacions a diverses ciutats, i de tot el dia el 25 i el 9 amb manifestacions centralitzades a Barcelona.





Marga Romartínez, responsable d'Educació pública no universitària de CCOO Catalunya, ha explicat a Catalunyapress que tornen a convocar vaga perquè no han aconseguit el que volien amb les cinc anteriors. "Demanàvem una negociació real amb el Departament d'Educació i no la tenim. Demanàvem la reversió de les retallades i ens han ofert reduir una hora lectiva però de moment només a primària. Creiem que és insuficient perquè les retallades les hem patit a primària i secundària per igual. Busquen la divisió entre nosaltres. Tots ens hem mobilitzat i tots hem patit les retallades, així que la reversió ha de ser per a tots alhora”, ha declarat.





Per la seva banda, Jesús Orellana, responsable de la UGT d'Educació Pública del Baix Llobregat, ha afegit davant aquest mitjà que “és alarmant que després de cinc dies de vagues i mobilitzacions, el conseller Cambray actuï com si no passés res”. Així, coincideix amb Romartínez que "mai s'ha pres seriosament la negociació amb el personal docent" i per això, adverteix que des dels sindicats educatius continuaran "reclamant negociació i no només diàleg". Això és el que fan, diu: “Exigir una negociació real i honesta, sense voluntat de dividir el col·lectiu docent ni amb estratègies de trencar la unitat sindical”.





Unes paraules que ha repetit Lorena Martínez, responsable de la UGT d'Educació Pública de Catalunya, que ha explicat a Catalunyapress que ha estat el Departament d'Educació qui els “ha obligat a convocar 4 dies més de vaga durant els mesos de maig i juny ". Uns dies en què instaran "el Departament a seure a negociar amb el comitè de vaga" perquè si hi ha alguna cosa que tenen clara és que "tot el professorat de Catalunya es mereix tornar a les seves condicions laborals anteriors a les retallades" que pateixen "des de fa més de 10 anys”.





QUÈ RECLAMEN ELS SINDICATS EDUCATIUS?









Pel que fa al que demanen els sindicats, Marga Romartínez ha insistit davant aquest mitjà que, per començar, volen la reducció d'hores lectives tant per als docents de primara com per als de secundària. Sobre això, ha afegit: “Educació s'excusa en que és una partida important i que no hi ha diners. Sobre això, nosaltres diem que també van decidir avançar el curs i fer extraescolars gratuïtes per a tot l'alumnat de Catalunya quan això no estava pressupostat. Un impacte de 40 milions d'euros que no sabem d'on trauran, però ho faran igual. Però és que hi ha altres mesures que demanem i sobre les quals el Departament no ha mogut ni una coma, encara que no tenen cost econòmic”.







Com a exemple, anomena els nous currículums, que demanen retirar immediatament. "Creiem que hem d'anar tots els centres educatius alhora, no pot ser que cada centre treballi de manera diferent", ha dit Romartínez fent referència al fet que Educació vol implementar-los, de la mateixa manera que la reducció d'una hora lectiva, per parts.





D'altra banda, aquesta responsable de CCOO ha detallat que volen la “supressió del decret de plantilles”. Sobre això, relata que “el que es fa és atribuir a la gestió privada, i la gestió privada a la direcció dels centres, el poder de decisió sobre qui es queda i qui no”. En aquest sentit, ressalta que "parlem de centres públics que han de tenir un accés lliure i transparent". Tot i això, assegura que aquesta situació "genera diferències i perjudica sobretot les dones embarassades i la gent d'edat més avançada".





Després, continua explicant que hi ha un altre tema que és el de la “formació professional”. D'una banda, volen “l'equiparació salarial”, ja que hi ha “professors en dues categories i encara que està aprovada per una llei estatal la categoria superior i és el Departament d'Educació qui ha de pagar, no ho fa”. Així, lamenta que “a Catalunya no es cobra i aquests professors estan en una situació de perjudici respecte a altres professors, com per exemple els del País Basc”.





A més, Marga Romartínez declara que demanen "unes ràtios més baixes tant per a primària com per a secundària, especialment en l'educació postobligatòria". Segons les seves paraules, "les han baixat a P3 però això no és suficient perquè a FP hi ha grups de 35 alumnes i un sol professor, cosa que fa que la qualitat sigui menor".









MÉS PROTESTES





En aquesta línia, Jesús Orellana ha advertit: "Els drets laborals dels docents repercuteixen de manera directa en la qualitat de l'educació de Catalunya. Encara que això és evident, el conseller està molt lluny d'aquesta idea".





Per aquesta raó, els sindicats no descarten convocar una vaga indefinida a continuació de les anunciades aquest dijous si la Conselleria “no es mou”. Han apuntat que les vagues del març han suposat que el professorat hagi recuperat la força al carrer i, per això, han incidit en la possibilitat que l'inici del curs vinent "no sigui normal".





Els portaveus han emfatitzat que els sindicats estan units: “Estem tots. Els mateixos que comencem les mobilitzacions amb la tancada al departament, els que convoquem les manifestacions al març. La reivindicacions són les mateixes, els sindicats som els mateixos i la unitat és la mateixa ”.