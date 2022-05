Estació de Metro de Barcelona @ep





L' ATM ha aprovat 21 noves denominacions d'estacions ferroviàries (20 canvis i una de nova) seguint les recomanacions de la seva Comissió de Nomenclatura. Aquesta comissió reuneix administracions i operadors del transport per coordinar la nomenclatura de la xarxa de transport públic. Compte amb l'assessorament de l'Institut d'Estudis Catalans i escolta la participació de totes les administracions concernides a cada proposta.





A més de decidir el nom de les noves estacions, l'ATM ha iniciat un procés de revisió de les denominacions actuals que té dues línies de treball :





1 . Donar sentit a tota la xarxa de transport públic ferroviari com un sistema integrat, de manera que:





a . Les estacions d'enllaç tenen el mateix nom encara que siguin operadors

diferents.





b . No hi ha dues estacions no enllaçades que tinguin el mateix nom. El propòsit és evitar confusions entre els usuaris.





2. Adequar millor la denominació de determinades estacions a la realitat del lloc on es troben, especialment si hi ha reivindicacions veïnals o municipals en aquest sentit.





En aplicació d'aquests criteris, la darrera tanda de denominacions aprovades és la següent:





1. Unificació de noms d'estacions intermodals:





1.1. Les estacions Fabra i Puig de metro i Sant Andreu Arenal de Rodalies s'unifiquen a Fabra i Puig . Per tant, es modifica la denominació de l'estació de Rodalies.





1.2. Les estacions Sant Andreu de metro i Sant Andreu Comtal de Rodalies s'unifiquen a Sant

Andreu . Per tant, es modifica la denominació de l'estació de Rodalies.





1.3. Les estacions Clot de metro i El Clot-Aragó de Rodalies s'unifiquen al Clot . Per tant, es modifiquen ambdues denominacions.





1.4. Les estacions Terrassa Estació del Nord d'FGC i Terrassa de Rodalies s'unifiquen a Terrassa Estació del Nord. Per tant, es modifica la denominació de l'estació de Rodalies.





1.5. Les estacions Martorell Central de FGC i Martorell de Rodalies s'unifiquen a Martorell

Central . Per tant, es modifica la denominació de l'estació de Rodalies.





1.6. Les estacions Torre Baró | Vallbona de metro i Torre Baró de Rodalies s'unifiquen a Torre Baró | Vallbona . Per tant, es modifica la denominació de l'estació de Rodalies.





2. Diferenciació d'estacions no enllaçades:





2.1. Les estacions Bellvitge de metro i de Rodalies passen a denominar-se, respectivament,

Bellvitge Rambla Marina i Bellvitge | Gornal .





2.2. Les estacions Rubí de FGC i de Rodalies passen a denominar-se, respectivament, Rubí Centre i Rubí Can Vallhonrat .





2.3. Les estacions Sant Cugat de FGC i de Rodalies passen a denominar-se, respectivament, Sant Cugat Centre i Sant Cugat Coll Favà .





2.4. L'estació Santa Perpètua de Mogoda de Rodalies passa a denominar-se Santa Perpètua de Mogoda La Florida . La nova estació de Rodalies que s'obrirà a Santa Perpètua

denominarà Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes .





3. Adequació a la realitat del lloc:





3.1. L'estació de metro Drassanes passa a anomenar-se La Rambla | Drassanes .





3.2. L'estació de metro Vall d'Hebron passa a anomenar-se Vall d'Hebron | Sant Genís .





3.3. L'estació de metro Llucmajor passa a anomenar-se Llucmajor | República .





3.4. L'estació de metro Congrés passa a anomenar-se Congrés | Indians.





3.5. La parada de Tram Wellington passa a anomenar-se Wellington | UPF.





En resum, els esmentats canvis ordenats per operador són els següents: