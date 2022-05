Treballador del metall @unsplash





El judici per l’incompliment del Conveni de la indústria siderometallúrgica de la província de Barcelona per part de la patronal UPM, que ha tingut lloc aquest matí, ha quedat vist per sentència. La patronal s’ha reiterat en els seus arguments per no actualitzar les taules salarials, malgrat que reconeixen que és el que s’hauria de fer.







Aquesta intransigència de la patronal ha portat als treballadors a una convocatòria de vaga general al sector del metall de la província de Barcelona en els propers mesos. CCOO d’Indústria i UGT-FICA començaran a definir els propers dies l’estratègia de mobilització i faran assemblees a les empreses i centres de treball per preparar la vaga.





"La patronal no pot menystenir els milers de persones que treballen al sector del metall de la província de Barcelona", afirmen els sindicats en un comunicat recollit per CatalunyaPress. UGT i CCOO escalaran el conflicte "fins que la patronal entengui que els acords estan per complir-los i no pararan fins que pagui el que deu als treballadors i treballadores del metall", asseguren. .





En paral·lel a aquest escenari, CCOO d'Indústria i UGT-FICA també es preparen per entomar la negociació del nou conveni, amb una defensa "aferrissada" de la plataforma sindical conjunta. Una plataforma que té com a principals objectius la garantia del poder adquisitiu, amb uns increments reals i amb una clàusula de revisió salarial; la conquesta de drets, com a la participació en l’evolució industrial de les empreses, la gestió mediambiental o la igualtat efectiva i real, i la millora de les condicions laborals, que passa per una reducció de la jornada laboral anual, per la millora dels permisos i per una aposta per la formació dels treballadors i treballadores, com a element essencial en ple procés de canvi de model industrial.