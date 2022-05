L' Índex de Preus de Consum (IPC) va baixar un 0,2% a l'abril en relació amb el mes anterior i va retallar la taxa interanual 1,5 punts, fins al 8,3%, per l'abaratiment de l'electricitat i les gasolines, segons dades definitives publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquestes xifres milloren les dades avançades per l'organisme a finals del mes passat, que apuntaven a una inflació interanual del 8,4% a l'abril ia una taxa mensual del –0,1%. Tot i això, aquesta baixada reflecteix que l'IPC segueix en nivells inusualment elevats, i és que aquest indicador no queia tant en un sol mes des de fa més de 35 anys, concretament des del gener del 1987.





Amb aquest context d'inflació descontrolada, el debat sobre la pujada dels salaris ha tornat al diàleg social. El sindicat UGT ha alertat aquest divendres que la "preocupant" tendència de la inflació "posa en perill" el poder de compra de les llars i la recuperació econòmica , per la qual cosa ha reiterat el seu convenciment que pujar els salaris a Espanya és una "necessitat econòmica i social".





El sindicat ha denunciat que l'alça persistent del preu dels productes energètics s'ha acabat estenent a la resta de béns bàsics , registrant-se a l'abril un encariment dels aliments superior al 10%.





Davant la possibilitat que la inflació es mantingui en nivells elevats en els propers mesos per la guerra a Ucraïna i els tancaments parcials a la Xina, UGT considera necessari "el desplegament de mesures excepcionals que promoguin un repartiment just del cost de la inflació, evitant així un nou repunt de la desigualtat i la pobresa".





En aquest context, UGT ha advertit que els salaris no han crescut en la mateixa proporció que l'IPC, incrementant-se únicament un 2,4% fins a l'abril, 5,6 punts per sota de l'IPC mitjà des de començament d'any (8% ) i 5,9 punts menys respecte a la taxa anual d'abril (8,3%), i tot això amb una "cobertura reduïda" de les clàusules de revisió salarial, que actualment només protegeixen el 26,9% dels treballadors.





Per tot això, l'organització que dirigeix Pepe Álvarez ha reclamat l'impuls dels salaris i del poder adquisitiu de manera real, amb increments mínims de referència en matèria salarial d'un 3,5% el 2022, un 2,5% el 2023 i un 2% el 2024 . Això no obstant, en cas que la inflació interanual superés els increments pactats, el sindicat exigeix clàusules de revisió salarial que garanteixin el manteniment del poder adquisitiu.





Per part seva, des de CCOO han recordat que mentre la inflació es manté en nivells elevats, els salaris segueixen "molt reduïts" i s'estan "veient perjudicats" per les pujades dels preus.





El secretari d'Estudis i Formació Sindical de CCOO, Carlos Gutiérrezm ha incidit que "aquesta situació no és justa", ja que als consumidors cada mes els costa més omplir la cistella de la compra , i ha recalcat que els treballadors no poden seguir pagant aquesta situació.





"Si els salaris no milloren, si el nostre poder adquisitiu no millora a través de la negociació col·lectiva, si els empresaris no atenen les nostres justes reivindicacions, les mobilitzacions i la conflictivitat estan assegurades", ha advertit el secretari d´Estudis i Formació Sindical de CCOO.





Els agents socials van donar per concloses les converses sobre l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) la setmana passada , per diferències insalvables respecte a la clàusula de revisió salarial que exigien els sindicats ia què s'oposava la patronal.





LA CEOE ALERTA D'UNA ESPIRAL INFLACIONISTA





L?opinió de la patronal, de moment, és molt llunyana a la dels sindicats. La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) ha insistit que resulta "especialment rellevant" evitar un escenari on els augments dels preus i salaris es retroalimentin entre si , per no produir efectes de segona ronda que portin a una espiral inflacionista.





Des de la CEOE asseguren que el teixit productiu, en una situació encara molt delicada per a molts sectors, s'està esforçant per no repercutir tot l'augment de costos als preus finals de béns i serveis.





Per això, els empresaris opten per una sortida que no ofegui les empreses, defensant indexar els salaris a la productivitat i no a l'IPC . La CEOE assegura que fomentar la competitivitat pot provocar que, quan les coses vagin bé, la pujada dels salaris sigui més gran que fer-ho d'acord amb l'evolució de l'Índex de Preus al Consum (IPC).





Tot i la ruptura entre patronal i sindicats en les negociacions sobre l'Acord d'Ocupació i

Negociació Col·lectiva (AENC), el president de la patronal ha assegurat que el diàleg social continua fluint i hi ha moltes més taules obertes. "Esperem que la inflació baixi i tant de bo ens puguem asseure més endavant", confia Antonio Garamendi, el president de la CEOE.

