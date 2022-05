Sindicats arriben a un acord per al conveni del transport sanitari | @ep





CC.OO. de Catalunya ha informat aquest dissabte d'un acord entre sindicats per formalitzar un conveni per al transport sanitari, que suposa "un gran pas per a l'equiparació" salarial del sector.





Fonts del sindicat han explicat a Europa Press que l'acord ha estat signat per UGT, Unió Sindical Obrera de Catalunya (Usoc) i sindi.cat , i que ha quedat pendent d'aprovació pel Consell de Direcció del CatSalut el proper 23 de maig.





Concretament, s'ha acordat "l'eliminació de la bretxa salarial que suposaven les infracategories", de manera que els treballadors cobraran a partir de l'1 de juny la diferència retributiva amb les categories, amb dret a endarreriments des de l'1 de gener.





També una reducció de la jornada laboral anual de 48 hores, s'estableix un complement especial “de dedicació” i, en general, un increment salarial a totes les categories.





El conveni implica que no es pugui reduir "en cap supòsit" el salari dels treballadors, que els que estiguin en pràctiques cobrin el 65% de la retribució i que les empreses siguin les que assumeixin el rentat universal de la roba de treball.