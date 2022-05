Les organitzacions d'estudiants han qualificat d'"avanç" el pla del Govern perquè les pràctiques de FP Dual permetin cotitzar a la Seguretat Social, però exigeixen que se'ls remunerin.





Andrea Henry, presidenta de la Confederació Estatal d'Associacions d'Estudiants , s'ha referit a la mesura com "un gran avenç" i ha reclamat que es desenvolupi de manera "urgent", "si és possible per al proper curs". A més, ha apostat perquè la cotització a la Seguretat Social s'implementi "de manera homogènia" a les pràctiques del sistema universitari.

Segons els plans del Govern, les pràctiques de FP Dual seran remunerades./@EP





D'altra banda, Henry ha demanat que totes les pràctiques siguin "remunerades", perquè els alumnes "treballen, dediquen temps i donen un benefici per a l'empresa" i tenen una despesa en "transport, menjar o pagar la matrícula".





En la mateixa línia s'ha manifestat el Front d'Estudiants , que ha manifestat que "amb la generalització de la formació dual a FP es consoliden mecanismes d'obtenció de mà d'obra gratuïta o gairebé gratuïta". Tot i això, el Front s'ha mostrat crític amb la mesura de l'Executiu, ja que, al seu parer, respon a un "context de crisi econòmica i particulars necessitats de les empreses", que han de "remuntar beneficis i abaratir costos".





Des del Front han afirmat: "Els estudiants no volem ser mà d'obra barata, empenyent a la baixa les condicions de la resta de la plantilla", per defensar la "laboralització de totes les pràctiques, amb garanties reals i condicions i remuneració a nivell de conveni".





Les reaccions de les organitzacions d'estudiants arriben després que la ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, anunciés aquest dilluns que la mesura de la cotització es pretén posar en marxa per al proper curs. D'aquesta manera, tots els alumnes que estiguin cursant FP intensiva, o el que ara es coneix com a Grau Superior, cotitzaran mitjançant un contracte de treball en pràctiques, una modalitat de contracte que es va negociar a la darrera reforma laboral. Per a la resta, la FP de Grau Mitjà, hi haurà una modalitat de formació amb cotització a la Seguretat Social (pràctiques en empreses), però no haurien de ser remunerades.





ELS SINDICATS, A FAVOR AMB MATISOS





UGT i CCOO s'han manifestat a favor de la cotització anunciada, mentre que CSIF ha demanat que "no ofegui els centres amb més burocràcia". En concret, RUGE (Revolució Ugetista) i Comissions Obreres (CCOO) han titllat de "positiu" que l'Executiu treballi perquè "tots els alumnes" de FP Dual cotitzin a la Seguretat Social.





Els sindicats també donen suport a la remuneració per als estudiants./@EP





Per la seva banda, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) vol "que no entorpeixi la realització de les pràctiques i que no ofegui els centres educatius amb més burocràcia".





El responsable de Joventut de CCOO, Adrià Junyent, ha afirmat que el seu sindicat valora "positivament que des del Ministeri d'Educació s'advoqui per la cotització", a més de recordar que "és una qüestió que es va pactar fa pràcticament un any, al juliol de 2021, i que hauria d'estar ja aprovada perquè es va donar un termini de tres mesos”.