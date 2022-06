Antonio Rüdiger en la seva presentació com a jugador del Reial Madrid / Europa Press

Antonio Rüdiger ha estat presentat aquest dilluns com a nou jugador del Reial Madrid, després de signar un contracte que el vincula amb l'entitat blanca durant les properes quatre temporades. El central alemany ha posat per als mitjans acompanyat de Florentino Pérez, el president del club blanc, i de la que serà la seva nova samarreta, on lluirà el dorsal '22'.

Tanmateix, el punt més picant de les declaracions de Rüdiger ha estat quan li han preguntat pel Futbol Club Barcelona. "Hi va haver interès del Barça", explicava el central, però també ha confirmat que li va dir al seu agent que "era el Madrid o res". Precisament, Rüdiger debutarà amb la samarreta blanca el proper 23 de juliol contra el Barça, en un amistós que es jugarà a Las Vegas.

El central alemany de 29 anys arriba lliure del Chelsea després de finalitzar el seu contracte com a blue. A l'equip londinenc va militar durant les darreres cinc temporades i va aconseguir una Champions League, una Europa League, una Supercopa d'Europa, un Mundial de Clubs i una FA Cup.