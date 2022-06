El preu del transport públic es reduirà a partir de l'1 de setembre / EuropaPress

Els usuaris del transport públic a l'Àrea metropolitana de Barcelona estan d'enhorabona des que es fes pública la baixada de preu dels bitllets de transport. Aquesta decisió presa per part del Govern Central, liderat per Pedro Sánchez, entra dins del paquet de mesures extraordinàries contra la crisi derivada de la inflació dels preus per la invasió russa d'Ucraïna.

Aquestes mesures estan recollides en el Reial Decret-Llei 11/2022, publicada el 25 de juny, i seran vigents des del proper 1 de setembre fins al 31 de desembre.

En matèria de transport, la rebaixa de les empreses que siguin competència de l'Estat serà d'un 50%, mentre que les entitats que pertanyin a les Comunitats Autònomes, tindran una reducció d'un 30%.

Pel que fa a Catalunya, la xarxa de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) encaixa dins d'aquest 30%, però la presidenta de l'entitat, Laia Bonet, ha dit des de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que "van encaminats a garantir el 50%" de la rebaixa dels títols del transport.

¿Quins seran els nous preus a partir de l'1 de setembre?

Per saber els nous preus dels bitllets, s'ha de calcular el 50% del preu actual. Per tant, quedaria de la següent forma:

- Bitllet senzill: de 2,40€ passarà a 1,20€.

- T-Casual: d'11,35€ passarà a 5,67€.

- T-Usual: de 40€ passarà a 20€.

- T-Jove: de 80€ passarà a 40€.

Cal esmentar, però, que aquests preus són de 1 zona. Per tant, el preu serà superior en les zones 2, 3, 4, 5 i 6.

¿Com ha evolucionat el preu del transport públic l'última dècada?

Si tornem la mirada enrere, és fàcil veure com han variat els preus des del 2010. Per exemple, si prenem com a model els preus del bitllets més comuns de la Zona 1 i 2, el que es pot veure és que els tiquets més casuals (bitllet senzill i T-Casual) ha patit un augment del preu. En canvi, en el bitllets que impliquen un us més elevat del transport públic (com la T-Usual o la T-Jove), els preus s'han reduït, tal com es pot apreciar en la següent gràfica.

Certament, els preus s'han congelat des de 2021, com a mesura per ajudar els ciutadans i ciutadanes arran de la crisi provocada per la Covid. Tanmateix, les tendències inverses no són casualitat: l'objectiu d'abaratir els bitllets per als usuaris més usuals i encarir els d'aquells més casuals és incentivar a que la gent agafi més el transport públic. D'aquesta forma, s'intenta "descarbonitzar" les ciutats, tal com va explicar Jordi Puigneró, el vicepresident de Catalunya.