Sindicats alerten del partidisme a TVC i Catalunya Ràdio

Alerten de partidisme als mitjans públics





Els comitès d'empresa de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio reclamen "uns mitjans públics per a tothom" sense partidismes ni control polític amb l'objectiu d'aportar una informació amb el màxim d'independència sense tenir en compte qui governi el país.





Segons han assenyalat en un comunicat conjunt, és necessària l'estabilitat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) lluny "de les batalles partidistes, de les amenaces d'escanyament econòmic i de la intervenció estatal del 155".





Els darrers dies ha transcendit que la CCMA és un dels punts conflictius de les negociacions per formar govern, expliquen els representants dels treballadors, que veuen "alarmant" que es tracti la CCMA "com un instrument a patrimonialitzar des del Govern o des dels partits del Govern, i no com el que han de ser els mitjans públics d'un país modern i democràtic".





En el marc "d'amenaces insistents contra els mitjans de públics", els Comitès d'empresa de TV3 i Catalunya Ràdio fan una roda de reunions amb els grups parlamentaris per tractar sobre el finançament per al 2018 i sobre la direcció de la Corporació.





Els comitès expliquen que el dèficit de 2017 és de 7,1 milions d'euros que inclouen 4 milions en concepte d'IVA, i remarquen que el dèficit de 2017 és molt inferior al que s'havia pronosticat.





DÈFICIT DEL 2018





Sobre la previsió de dèficit pel 2018, sobre un pressupost prorrogat amb 231 milions d'euros d'aportació pública, l'estimació d'impacte del nou IVA a final d'any seria -20,4 milions d'euros, segons el comunicat. Però a més i per primer cop en molt de temps, la direcció redueix les previsions d'ingressos per publicitat, i resta 12 milions per aquest concepte, i també els afegeix al dèficit de 2018. Així, subratllen s'arriba a "l’alarmant" xifra de 39,5 milions d'euros menys pel 2018.





Per al sindicats, "és molt greu que la direcció de la CMA a punt de caducar el seu mandat estigui forçant mesures preventives irreversibles quan se sap que en les negociacions per formar Govern a Catalunya també hi ha acord per a una aportació extraordinària pel pressupost de la CCMA". En aquest sentit, demanen "que s'aturi el pla de desmantellament" dels mitjans públics.





També exigeixen la: designació dels membres del nou Consell de Govern per àmplies majories parlamentàries, amb criteris de professionalitat i independència de quotes partidistes.