Augmenten els casos de grip a Catalunya per tercera setmana consecutiva

L'activitat gripal epidèmica continua en augment a Catalunya i la seva intensitat passa de baixa a moderada, amb 343,96 casos per 100.000 habitants, segons les dades recollides aquest dijous al Pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (Pidirac).

La Conselleria de Salut ha assegurat que aquesta taxa es correspon amb l'increment esperat per a aquesta setmana, i la tercera setmana consecutiva per sobre del llindar epidèmic , establert aquest any en els 110,7 casos.

Els casos de grip han augmentat en tots els grups d'edat la setmana del 2 al 8 de gener, excepte en el grup format per menors de menors d'entre 5 i 14 anys.

En quan als ingressos hospitalaris greus, s'han produït 17 en els hospitals de la xarxa sentinella, i des de l'inici de la temporada són 87, tots ells pel virus gripal A i amb múltiples factors de risc i el 91,7% no estaven vacunats.

MENYS ATENCIONS EN URGÈNCIES HOSPITALÀRIES

Durant la setmana del 5 a l'11 de gener, els professionals de l'Institut Català de la Salut (ICS) han atès un total de 14.138 urgències hospitalàries, un 9,6% menys que la setmana anterior, i de les que 11.985 corresponen a població adulta .

En els Equips d'Atenció Primària de l'ICS, en aquesta setmana s'han registrat 533.838 visites, el que suposa un 1,9% més que la setmana anterior, i en els centres d'atenció continuada (CUAP i punts d'atenció continuada), 58.931 visites , un 15,9% més que l'anterior.

El 061 CatSalut Respon ha atès 34.127 consultes, el que suposa un 4,5 menys que la setmana anterior, però un 23,1% més respecte a l'any anterior per les mateixes dates.

Salut segueix treballant per disposar de dades globals automatitzats dels dispositius sanitaris de Catalunya, però disposa de dades del 5 a l'11 de gener de hospitals no gestionats per l'ICS, que han atès 13.352 persones en Urgències: el Parc Taulí, 2.491 urgències (1 12,7% menys que l'anterior); el Consorci Sanitari de Terrassa, 2.161 (un 2% menys); l'Hospital Clínic, 2.442 (un 5,5% menys); el Moisès Broggi, 1.370 (un 5,2% menys), l'Hospital de Granollers, 2.194 (un 9,5 menys) i Sant Pau, 2.695 (un 6,2% menys).

FALTA DE MATERIAL

L'epidèmia de la grip està acusant manca de material per atendre els pacients en el servei d'urgències d'alguns hospitals catalans que estan "desbordats" , segons van alertar aquest dimecres entitats i sindicats a Europa Press.

La portaveu del SAP Muntanya, Trinitat Costa, ha advertit que el Hospital Vall d'Hebron està reutilitzant lliteres "defectuoses" que guardava al magatzem, també d'una manca d'equips per detectar la grip A i de manca de boxs d'aïllament per reduir el risc de contagi.

Fonts de la Vall d'Hebron han assenyalat que "no hi ha manca de material i no s'està utilitzant material defectuós", si bé sí que s'estan fent servir tot els recursos disponibles, però tots són viables i no es posa en risc a cap pacient, a més que es va fer una inversió molt gran d'infermeria per a urgències.

Metges de Catalunya (MC) va afegir que a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) "han escassejat les mantes", i al Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) han tingut problemes per necessitat de lliteres i de sortides d'oxigen - -on va connectada la màquina--.

A l'Hospital del Mar de Barcelona també han faltat equips de diagnòstic de la grip A, que van haver de demanar a altres centres hospitalaris, i les places d'aïllament estan resultant "insuficients", segons les mateixes fonts.

Fonts de la Conselleria de Salut van argumentar que la provisió de material és "responsabilitat única i exclusiva" de cada centre hospitalari i han afegit que el reforç del Pla Integral d'Urgències de Catalunya (PIUC) inclou tot el material necessari.