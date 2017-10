Puigdemont i consellers preparen la seva resposta al 155 per a les 21:00

El president del Govern, Carles Puigdemont, ha mantingut contactes aquest dissabte al matí amb membres del seu executiu dins del Palau de la Generalitat mentre a Madrid s'ha desenvolupat el Consell de Ministres extraordinari.





Puigdemont farà una declaració institucional a les 21 hores d'aquest dissabte des de la Generalitat, després de les mesures anunciades per Rajoy per aplicar el 155.





A més, Puigdemont i la resta del Govern aniran a la manifestació que està convocada per la Taula per la Democràcia per les 17 hores d'aquest mateix dissabte per la llibertat dels presidents de la ANC i d'Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.





Sigui com sigui, segons fonts de l'Executiu català, estan preparats per a declarar-se en rebel·lió i negar-se a acatar l'article 155 de la Constitució.





Segons informa ' El Confidencial', els plans de Pugidemont i els seus consellers són atrinxerar-se en les seves seus, declarar-se en rebel·lia i no acatar el que dictamini el Govern des de Madrid.





El Parlament convocaria un ple la setmana que ve en què declararan la independència de forma unilateral.





La Mesa del Parlament ho farà previsiblement aquest dilluns, quan es fixarà la data definitiva.





GOVERN DE CONCENTRACIÓ





El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián ha proposat aquest dissabte com "una bona opció" que es formi un Govern de concentració que inclogui al sobiranisme en general més enllà de PDeCAT i ERC, que són els partits que el conformen ara.





"Seria reforçar en definitiva la immensa majoria que aglutina aquest procés d'autodeterminació, ia mi em semblaria una bona opció", ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio.





"Sí, crec que s'hauria de fer", ha respost en preguntar per la informació de 'El Periódico' d'aquest mateix dissabte, segons la qual el líder d'ERC i vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, planteja un executiu de concentració, idea sorgida de les bases del partit que durant aquesta setmana s'han anat reunint en assemblees territorials.





La idea no és incloure a la CUP --molt llunyana ideològicament al PDeCAT a part de coincidir en la independència--, sinó de buscar a personalitat de la societat catalana més enllà dels estrictes límits de l'independentisme, però sempre sobiranistes, per donar una imatge d'unitat davant la reacció de l'Estat.





Rufián també ha defensat "complir amb el mandat de l'1-O" proclamant una república catalana si s'aplica l'article 155 de la Constitució, però que aquesta independència arribi la setmana que depèn del Govern.





Sobre la possibilitat que ERC deixi el Congrés, ha dit: "Em semblaria una imatge molt potent la imatge dels diputats republicans marxant" si es proclama una república, tot i que ha afegit que aquesta declaració depèn del Govern.