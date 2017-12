Solitud severa o moderada.





Sis de cada deu dones majors de 75 anys pateix solitud a Catalunya, segons un estudi realitzat per infermeres de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC).





L'estudi, que es va fer sobre una població de 100 dones majors de 75 anys ateses en un centre d'Atenció Primària urbà, conclou que un 60% de les dones tenen solitud moderada o severa i que aquesta solitud pot ser un factor de risc per a malalties cardiovasculars.





Així, des de l'associació assenyalen que hi ha una clara associació entre solitud i símptomes depressius, amb una major prescripció de benzodiazepines i antidepressius.





Segons l'autora de l'estudi la infermera Rocío Rodríguez "això ens fa interpretar que només s'actua sobre les manifestacions de la solitud, però seria necessària una major interacció social per disminuir la solitud i els símptomes depressius, i millorar la percepció de la salut mental" .





RELACIÓ ENTRE SOLEDAD I MALALTIES





La mitjana d'edat era de 83 anys, un 62% eren vídues i un 53% hi vivien soles. Un 34% tenien solitud moderada, mentre que un 26% presentava solitud severa.





En els casos de soledat moderada, es va observar que el 43.1% tenien baixa percepció de salut mental, una 79.8% patia hipertensió, i un 65.7% dislipèmia. Gairebé la meitat, un 46.5% tenia prescrits antidepressius i benzodiazepines.





En el cas de solitud severa, augmentava la presència d'hipertensió, arribant al 88.5%, i també s'observava més dislipèmies (73.1%), i major prescripció d'antidepressius i benzodiazepines (57.7%).





També es va observar que hi ha una relació entre depressió severa i solitud severa en un 34,6% de les dones.





Per Rocío Rodríguez els resultats mostren que "hi ha una clara relació entre soledat i risc de malalties cardiovasculars", com demostren les pitjors dades d'hipertensió i dislipèmies en dones que patien solitud severa.