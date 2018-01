Col·lapse a les urgències catalanes per l'epidèmia de grip i la manca de personal

Malalts eperen a les ambulàncies al Sant Joan de Reus el 02/01/18.





El col·lapse en les urgències de la sanitat catalana és gairebé generalitzat per l'epidèmia de grip que afecta el territori i la manca de personal , com denuncien sindicats com CSIF.





En alguns casos, com a l'Hospital Sant Joan de Reus les ambulàncies han d'esperar més de tres hores davant de la porta d'urgències, amb malalts al seu interior, pel col·lapse que pateixen els serveis sanitaris.





La grip ha entrat en fase epidèmica a Catalunya , i ho ha fet doblant la taxa d'incidència de l'any anterior quan va arribar amb 111 casos per 100.000 habitants, respecte als 248,5 d'aquest any, segons recull el Pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (Pidirac).





PARC TAULÍ





A l'Hospital Parc Taulí de Sabadell també estan colpasados. Els treballadors del centre fa dies denunciant la situació insostenible que travessin amb l'afluència de pacients i la falta de mitjans per poder atendre'ls.





"L'espai físic és el que és, però almenys necessitem personal", ha denunciat una treballadora del centre sanitari.





PREVISIBLE I EVITABLE





Des del PSC, la diputada Assumpta Escarp ha considerat que les urgències a Catalunya estan en una situació de "col·lapse" per la grip, i ha criticat que era una cosa previsible i que es podria haver evitat.





Així, Escarp ha lamentat que "el pla d'Urgències que es va anunciar des de la Conselleria no existeix en realitat o, si no, no està sent efectiu", i ha assegurat que s'hagués pogut evitar aquesta saturació amb més recursos i revertint retallades.





"És evident que la sanitat catalana necessita més recursos i més control, però també més eficàcia i eficiència i, sobretot, veritable voluntat política que és el que ha faltat en els últims anys", ha resumit.





Escarp critica que l'administració estigui fiant la solució al problema al fet que "els pacients no vagin a urgències", i ha proposat que, per descongestionar les urgències, es reforci l'atenció primària.