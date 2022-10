La guerra entre Taxis i VTC continua bategant dia rere dia a la ciutat de Barcelona . L'aprovació del decret llei de les VTC del Govern de Catalunya en què regula les condicions en què aquests vehicles poden prestar a partir del 30 de setembre no ha estat el cop definitiu per a la bona convivència entre taxistes i les empreses VTC .

Aquest decret estable que les VTC hauran de portar com a mínim un any domiciliades a Catalunya per rebre autorització, que concediran els ajuntaments i l' Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) , i hauran de disposar d'una assegurança que cobreixi fins a 50 milions d'euros la responsabilitat civil per danys que puguin patir els viatgers, anàloga a l'assegurança requerida als taxistes.

A més, els vehicles nous hauran de tenir un distintiu ecològic ECO o 0 , i s'imposaran multes de fins a 6.000 euros als que treballin sense autorització i de fins a 4.000 als que circulin per captar clients o els recullin sense reserva prèvia. Ja ha passat gairebé un mes des que va entrar en vigor aquest nou decret i la pregunta és:

ESTÀ FUNCIONANT EL DECRET DEL GOVERN CONTRA LES VTC?

Parlem amb Tito Álvarez, portaveu d'Élite Taxi, sobre aquest nou decret que va aprovar la Generalitat i si, realment, funciona en aquestes primeres setmanes en vigor.

Ja ha passat gairebé un mes des de la posada en vigor del nou decret llei. Està funcionant el decret que regula les VTC?

Els que estem a sobre de les administracions sabem que està funcionant. Això comporta diverses fases. La primera va ser al setembre que era quan les VTC havien de sol·licitar aquesta llicència urbana i després hi ha un període de l? 1 d?octubre al 31 de desembre on l?administració ha de donar resposta a totes aquestes sol·licituds. L'administració està sent molt hermètica amb aquest tema, però sí que sabem que totes les llicències de Cabify i Uber que són més de 1.000 no passen diversos dels filtres que s'exigeixen per poder atorgar els requisits d'accés. El decret està funcionant perquè internament ja s'estan comprovant totes les dades.

Aleshores, A peu de carrer la situació continua sent la mateixa que abans d'aprovar-se el decret?

Sí, és la mateixa. Nosaltres hem tingut reunions amb diverses administracions i ens estan informant dels passos que s'estan fent. Ara mateix només falta que s'enviï a la Guàrdia Urbana i als Mossos d'Esquadra el protocol d'execució quan hi ha una immobilització.

Quin grau de confiança teniu els taxistes envers les autoritats per fer complir la llei?

El nostre grau de confiança és total perquè ens ho han demostrat. Durant aquests anys, l' Àrea Metropolitana de Barcelona ha estat pioner en tota la lluita de les VTC no només a Espanya sinó a Europa . Només podem tenir confiança envers ells per declaracions públiques que han fet, per la feina dels Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana .

Vox, PP i C's, van votar en contra d'aquest decret, Teniu por que puguin governar a nivell nacional a curt termini?

A nosaltres no ens agrada viure amb por. Si arribeu a governar la dreta segurament voldreu carregar tot el que heu fet l'esquerra. El decret pot córrer perill. El Govern espanyol pot fer el que vulgui però no pot estar per sobre de la Constitució que diu que les competències en transport urbana són dels ens locals. Podrien saltar-se la Constitució ja ho han fet moltes vegades.

Tito Álvarez, portaveu d'Élite Taxi a Barcelona | @ep

Com veieu la situació del taxi a la resta del país, concretament a ciutats com Madrid?

La situació és molt dolenta. La decisió que han pres ha estat que tant taxis i VTC poden operar com els de la gana. Sota el paraigua de la llibertat hi ha més precarietat i més hores al carrer per aconseguir els mateixos diners. A la Comunitat de Madrid el que s'ha fet és legalitzar allò que era il·legal.

Hi ha implicació dels taxistes de Barcelona a ajudar altres taxistes d'altres ciutats espanyoles?

Per descomptat que sí. La majoria d'associacions estem a federacions. Les tres associacions majoritàries de Catalunya estem a la mateixa federació a nivell nacional. Tenim una xarxa mundial de taxistes. Creiem que això no és només un problema del taxi sinó que ho és altres nivells. Hem influït en la llei Rider i estem influint a la Directiva Europea de Treballadors de Plataforma. Les associacions del taxi nacional i internacional estem totalment connectades.

Al novembre s'estrena 'Picmi ,la nova l'app de l'AMB per al sector del taxi, Quina valoració feu sobre aquesta nova aplicació?

Tenim bones sensacions però això només funcionarà si el sector se la creu. Si a l' Àrea Metropolitana per norma general, hi ha 8.000 taxis actius entre setmana i estan connectats a l'app, imagina't quin serà el temps de resposta. Arribaríem a barris que fins ara no se sol arribar. ' Picmi ' posa en contacte el taxista amb el client i entre ells s'apanyen. No hi ha cap mena de transacció econòmica. Aquesta app dóna el preu aproximat de la cursa i el temps de resposta serà immediat. Si això ens ho creiem, aquesta app pot ser un ' pepinazo '.