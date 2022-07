Una manifestació de CCOO. Foto: CCOO

Els dos sindicats principals, la Unió General de Treballadors (UGT) i Comissions Obreres (CCOO), han anunciat en un comunicat conjunt que tenen previstes mobilitzacions el 6 de juliol. Salari o conflicte és el lema que han triat per a aquesta jornada, quan es concentraran a les 12 del migdia a la seu de Foment del Treball de Barcelona. Camil Ros i Javier Pacheco, secretaris generals d'UGT i CCOO, respectivament, encapçalaran la mobilització.

De moment, els sindicats han anunciat també una convocatòria a Tarragona, a les portes de l’empresa APEMTA, el mateix dia i a la mateixa hora. De moment no han transcendit més convocatòries al territori, però no se'n descarten.

Tot plegat arriba, segons expliquen els sindicats, per donar continuïtat a les mobilitzacions que van començar a Madrid fa un mes, quan van començar a denunciar que diverses patronals no tenien intenció de renegociar convenis col·lectius de diversos sectors, com el de la indústria.

Aleshores, UGT i CCOO van traslladar a la negociació dels convenis col•lectius les demandes sindicals a l’Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC): augments salarials de, com a mínim, el 3,5% per aquest 2022, un 2,5% pel 2023 i un 2% per l’any 2024. Els sindicats apunten que una altra de les seves demandes era incorporar als convenis les clàusules de revisió salarial que garanteixin "el poder adquisitiu dels treballadors i les treballadores".

Totes aquestes negociacions, pel que fa a Catalunya, afecten 73 sectors diferents, amb prop d'1,2 milions de treballadors.