UGT i CCOO es mobilitzen aquest dijous a Madrid per exigir a la patronal triar entre "salari o conflicte" | @ep

CCOO i UGT mobilitzaran aquest dijous, 3 de novembre, a Madrid , delegacions i treballadors de tot el país per exigir a la patronal que triï entre "salari o conflicte", el lema de les reivindicacions sindicals per reclamar a la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) una pujada salarial que esmorteeix l'alça dels preus.

Els sindicats recorreran Madrid amb tres columnes, que sortiran a les 10.30 hores des d' Atocha, Plaça d'Espanya (Carrer Bailén) i Puerta de Toledo, i confluiran a les 12.00 hores a la Plaça Major.

Aquest serà el darrer acte del calendari de mobilitzacions anunciat a finals de setembre pels secretaris generals de CCOO, Unai Sordo, i d'UGT, Pepe Álvarez , per forçar la patronal a reprendre les converses per assolir un Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) i pactar pujades salarials que responguin a l'encariment de la vida pel repunt de la inflació.

La primera concentració es va produir el 7 d'octubre passat, davant la seu de la CEOE , amb la mateixa proclama, "Salari o conflicte", a la qual van seguir les visites dels secretaris generals a diferents punts del país per participar en assemblees informatives a les empreses.

En aquests recorreguts, tant Sordo com Álvarez han seguit trucant a la patronal a seure a taula de l'AENC, i han advertit als empresaris que si no s'aconsegueixen les pujades salarials, les mobilitzacions "no tindran cap límit", encara que moment descarten una vaga general.

NOVES EXIGÈNCIES A LA NEGOCIACIÓ

Els sindicats i la patronal van parar les converses de l' AENC al maig davant de la incapacitat de les parts d'acordar posicions.

UGT i CCOO demanaven a la patronal una pujada salarial del 3,5% per a aquest any, amb clàusules de revisió salarial davant d'una inflació més elevada, de manera que els treballadors mantinguessin el seu poder adquisitiu.

La patronal es va oposar a incloure la clàusula de revisió salarial en un potencial AENC i les negociacions es van suspendre, si bé el president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha insistit en aquest temps que la patronal mai no s'ha aixecat de la taula i segueixen disposats a negociar.

Tot i això, cinc mesos després de deixar aquelles converses, UGT i CCOO observen un escenari diferent, amb una inflació més alta i una pujada dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu (BCE) que exigeixen alces salarials equivalents, i xifren la seva reclam a la forquilla entre el 3,5% i el 4,5%.

De moment, els sindicats i la patronal només han aconseguit signar convenis concrets a empreses. Les dades del Ministeri de Treball i Economia Social reflecteixen que fins al setembre es van signar 653 convenis, amb una pujada salarial mitjana pactada del 2,6%. Aquest mateix mes, la inflació es va situar en el 8,9%.

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, s'ha referit aquests últims dies a aquesta xifra de convenis per convidar els agents socials a reprendre les converses de l'AENC.

Díaz ha recalcat aquesta setmana que és "important" apujar els salaris a l'empresa privada, sobretot en un context com l'actual per evitar "empobrir molt" el país.

La ministra insisteix que la negociació de l'AENC queda fora de les competències del Govern, però recorda en les intervencions que el BCE també recomana apujar els salaris un 5% per reduir el risc de morositat i empobriment.

ELECCIONS A LA CEOE

Les declaracions de la vicepresidenta i el seu suport a la comanda de pujada salarial per part dels sindicats van fer que el president de la patronal acusés aquesta setmana Díaz d'anar "en comandeta" amb la UGT i CCOO.

Garamendi va sortir en defensa dels empresaris i va lamentar que se'ls estigui convertint "en diana" dels mals del país.

Respecte a la negociació de l' AENC, el president de la CEOE va assenyalar que es tracta d'"una recomanació", i va remetre als 653 convenis signats fins al setembre, a les negociacions concretes de cada empresa o sector. La patronal justifica les reticències a les pujades salarials indexades a la inflació en el perill de caure en una inflació de segona ronda.

Tot i això, Garamendi ha manifestat el seu "respecte profund pels sindicats" i el dret d'aquests a manifestar-se.

El president dels empresaris també ha negat que l'ambient electoral al si de la CEOE estigui condicionant les negociacions salarials i ha garantit que no li cauria "cap anell si demà hagués de signar un acord".

A més de la negociació de l' AENC, CCOO, UGT i la CEOE tornaran a asseure's a negociar, aquesta vegada amb el Govern , en unes setmanes, per pactar la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI).