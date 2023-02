L'augment de preus en el lloguer de pisos impedeix molts llogaters a poder costejar-se un habitatge propi. | @EP

La bombolla especultativa dels lloguers cada dia complica més l?accés al?habitatge. En aquest context, alguns propietaris estan aprofitant per convertir els seus habitatges en pisos compartits que, alhora, els permet anar pujant els preus periòdicament amb contractes i pràctiques abusives, tal com avança Vozpópuli.

D'acord amb la plataforma de lloguer Spotahome , la demanda d'habitacions, ara com ara molt més gran que la quantitat ofertada, s'ha disparat un 40% els últims mesos. El lloguer d'estudis o apartaments d'un dormitori cada cop està més car i ha deixat de ser assequible per a la majoria dels llogaters.

Al contrari que els contractes d'habitatge habitual, en què els arrendataris estan protegits per la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) , el lloguer d'habitacions segueix sota la jurisprudència del Codi Civil i els contractes depenen de la voluntat dels propietaris i arrendadors. Són contractes de sis o nou mesos i, transcorregut aquest temps, els propietaris poden apujar els preus la quantitat que vulguin.

BARCELONA LA CIUTAT MÉS CARA

Barcelona ha esdevingut la ciutat més cara on compartir una casa. El cost mitjà d'una habitació a la ciutat comtal és de 575€, fet que suposa un increment del 25% respecte al desembre del 2021, tal com recull en un estudi el portal immobiliari Fotocasa . Madrid la segueix a la llista, amb una mitjana de 527€. Per sota del llistó dels 500 euros hi ha L'Hospitalet de Llobregat (459€/mes) i Getafe (454€/mes), que al seu torn és la ciutat on hi ha hagut més augment de preu, coin un increment d'un 44%.

UN PROBLEMA COMPARTIT

Que els joves haguessin de recórrer a habitatges compartits no és novetat. La gran majoria de joves independitzats per motius acadèmics o laborals no es podien permetre el cost d'un immoble per si mateixos. En els darrers anys, però, la quantitat d'adults que ha hagut de recórrer a aquesta opció és cada vegada més habitual.

ARRIBARÀ L'ESTABILITZACIÓ

Tot i les dades desesperançadores, l'estudi de Fotocasa estima que a la segona meitat de l'any baixessin els preus ja que, segons assenyalen, s'espera una moderació dels preus a causa de l'enduriment dels crèdits i l'impacte de la inflació.