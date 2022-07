La Gavina és una mena d'au que viu a les costes de mars, llacs o llacunes però ara ja és una habitual de les ciutats. Aquesta au és una mena de carronyer, per la qual cosa la seva dieta normal consisteix en gairebé qualsevol animal que troba a la zona on viu .

Normalment mengen en grup, perquè busquen la unió mitjançant la formació d'equips i aconsegueixen aconseguir més aliment per a cadascuna. Particularment cada gavina pot arribar a menjar diversos aliments, entre els quals destaquen els animals marins que puguin trobar-se a la vora de mars (crancs, gambetes, estrelles de mar, ostres, cloïsses, llagostins, musclos, entre d'altres). Però no fan fàstics a les rates.

Què menja la gavina?



Les gavines no arriben a seguir sempre un mateix patró d'aliment, això és perquè consumeixen gairebé qualsevol cosa que trobin a la seva disposició, la major part del seu aliment són animals marins, però també arriben a menjar alguns vegetals (quan els aconsegueixen) , alguns insectes i invertebrats com cucs i cucs; cargols i llimacs, però aquests aliments són aconseguits quan decideixen apartar-se una mica de les coses i es troben amb el terreny fangós.



La Gavina no només consumeix carronya i animals que estiguin morts a les costes o al fang, també solen trobar-se amb animals vius com ratolins, rates, ocells més petits , ous d'alguns ocells (inclus ous de gavina), ratolins o algunes aus com a aneguets o pollastres de mida menor al d'elles.

Quan una gavina troba una presa viva, normalment la pren i l'eleva fins a una gran altura, posteriorment la deixa anar perquè mori, si en el primer intent no ho aconsegueix, ho intentés una vegada i una altra fins a aconseguir-ho, però això no succeeix en totes les ocasions, algunes vegades si troben una presa viva que no sigui del seu gust, l'abandonen.



La carronya és part fonamental de l'aliment de La Gaviota, a causa de la facilitat que presenta, si aquestes aus aconsegueixen un animal mort dins la zona on habiten, el devoren fins que quedin satisfetes, quan és un grup gran a la recerca de menjar, aconsegueixen devorar animals de mida considerable en poc temps.