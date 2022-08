Un pacient mor en un accident d'ambulància mentre és traslladat d'urgència a l'hospital

Fotografia de Trevor Bailey compartida a Twitter

Un pacient amb sospita d'atac de cor va morir a la part del darrere d'una ambulància en estavellar-se contra una paret camí a l'hospital. Trevor Bailey va conversar amb els paramèdics i va caminar cap al vehicle d'emergència abans que el col·loquessin en una llitera al darrere el 22 d'abril de l'any passat.

La seva dona Jane va dir que l'última cosa que li va dir va ser: "No et preocupis per mi, estaré bé. Només cuida't". Però minuts després, l'ambulància es va estavellar contra una paret de maons , matant Bailey i deixant una de les persones que l'atenien tirada al camí amb ferides greus.

L'ambulància va sortir cap a l'Hospital Castle Hill a Cottingham (Regne Unit) amb llums blaves intermitents i la sirena a tot volum. va començar a avançar un vehicle pesant i el camió va girar a l'esquerra, cosa que la conductora Gemma Summers va interpretar com que el deixava passar.

Tot i això, després va girar cap a la dreta, cosa que va provocar que l'ambulància s'apartés del camí abans d'estavellar-se contra la paret. El camió va fer senyals per endavant, però l'indicador del darrere dret no funcionava.

Bailey va patir greus ferides al cap i el pit i va morir al lloc . La conductora va quedar atrapada al vehicle i el seu col·lega David Butterfield va passar quatre setmanes a l'hospital amb diverses fractures de costelles.