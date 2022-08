Posen a la venda unes 'bragues antipets': "Deixa d'amagar-te cada vegada que vulguis desfogar-te"

La botiga online Curiosite, especialitzada en regals originals, ha començat a comercialitzar un producte nou que pot salvar la vida de més d'una dona. Es tracta de les calces antipedts , una nova peça de roba que arriba per revolucionar el mercat.

"Si et llences molts pets dels que no sonen però fan olor i estàs farta que t'assenyalin amb el dit, amb aquestes calces antipets no t'hauràs d'amagar més perquè ni se n'assabentaran", asseguren els seus creadors a l'anunci.

Anunci publicat a Curiosite

"Deixa d'amagar-te cada vegada que vulguis desfogar-te amb aquestes calces antipets", afirmen des de la botiga, i afegeixen que "neutralitza olors 200 vegades més fortes que el d'un pet normal gràcies al fet que estan fabricades en teixit de panell de carboni activat".

Però a més, "s'adapten molt bé al cos” i “són molt còmodes”. Què més es pot demanar? Exacte, que estiguin "disponibles en cinc talles".



