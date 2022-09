VÍDEO: Un home revoluciona Got Talent en pintar un retrat de Risto Mejide amb el seu penis

Brent Ray Fraser amb el retrat de Risto - Telecinco

Aquest dilluns s'ha emès l'estrena de 'Got Talent' , el popular talent xou de Telecinco on quatre jutges - Risto Mejide, Dani Martínez, Edurne i Paula Echevarría - han de valorar si les persones que passen per l'escenari, exercint diferents disciplines artístiques, són dignes de continuar evolucionant dins del concurs. L'estrena va tornar amb una audiència més baixa que altres anys, un 12,9% de share, però amb sorpreses que van deixar amb la boca oberta els teleespectadors.

Aquest va ser el cas de Brent Ray Fraser , el concursant que va tancar el programa. Es tracta d'un granger del Canadà que va arribar amb una proposta revolucionària: pintar quadres amb el membre viril, el penis. I aquesta vegada es va inclinar per fer un retrat, i va ser del jutge més implacable de la televisió, Risto Mejide , que no sabia on mirar mentre el membre viril del canadenc pintava el retrat amb el penis que, a més, va quedar molt millor del que esperaven els jutges.

A continuació, podeu veure les imatges del moment: