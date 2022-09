VÍDEO: Una presentadora pateix un vessament cerebral en directe

Una presentadora de telenotícies dels Estats Units (EUA) ha revelat com va patir un vessament cerebral mentre estava en directe. Julia Chin , una presentadora del canal KJRH a Tulsa, Oklahoma, de sobte es va trobar incapaç de pronunciar les paraules que sortien al teleprompter després d'un "episodi que va semblar sorgir del no-res".

Chin va dir que se sentia "genial" abans de començar el directe. En un missatge a Facebook, va afirmar: "Els metges creuen que vaig tenir els començaments d'un vessament cerebral en viu dissabte al matí. Alguns de vosaltres van presenciar l'incident de primera mà i lamento molt que hagi passat. En el transcurs de diversos minuts durant el nostre noticiero, van començar a succeir coses".

" Primer, vaig perdre la visió parcial en un ull. Una mica més tard la meva mà i el meu braç es van entumir. Llavors, vaig saber que estava en un gran problema quan la meva boca no pronunciava les paraules que estaven just davant meu al teleprompter. Si estaves veient dissabte al matí, saps que desesperadament vaig intentar fer avançar el programa, però les paraules simplement no sortien", relata l'afectada.

Els companys de feina d'Anne van trucar als serveis d'emergència durant la pausa en què s'emetia la informació meteorològica i va ser portada a l'hospital. Des de llavors, s'ha sotmès a una sèrie de proves que han portat els metges a concloure que va tenir el començament d'un vessament cerebral, però no un vessament complet.

La presentadora ha agraït la feina dels professionals mèdics que l'han ajudat juntament amb familiars, amics i companys de feina.