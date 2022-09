Intercepten a la aduana Nigeriana 20.000 penis de ruc que anaven destí a Hong Kong

Ruc - UNSPLASH

Les autoritats nigerianes van interceptar un enviament il·lícit de 7.000 penis de ruc destinats a persones a Hong Kong que creuen que augmenta el seu libido. Però va ser la pudor dels penis empacats en 16 sacs el que va alertar els funcionaris de duanes a l'Aeroport Internacional Murtala Muhammed a la capital de Llacs.

El controlador de duanes de l'aeroport, Sambo Dangaladima, va dir a BBC News Pidgin que les parts dels animals es van trobar en sacs a la secció d'exportació d'animals.

Les parts del ruc, majoritàriament penis i pell, generen molts diners a Àsia, on se les considera afrodisíaques. El comerç il·lícit és tristament comú, informa la BBC.

Dangaladima va dir que el principal sospitós relacionat amb l'enviament, amb un valor estimat uns 600.000 euros, va aconseguir escapolir-se i evadir la captura.

El comerç il·lícit de parts de ruc, inclosos els penis i la pell de l'animal, de Nigèria a la Xina és comú. Les parts s'utilitzen per a una medicina popular anomenada ejiao.

Segons PETA, els preus dels rucs es van disparar durant la darrera dècada amb l?augment de la demanda del beuratge. Uganda, Tanzània, Botswana, Níger, Burkina Faso, Mali i Senegal han prohibit les exportacions de rucs a la Xina.

The Donkey Sanctuary va dir el 2019 que es necessitaven 4,8 milions de pells de ruc per satisfer la demanda mundial d'ejiao , cosa que va resultar en una disminució de la població a tot el planeta. Com a resultat, Brasil també va prohibir les exportacions de rucs a la Xina.

BBC News va dir que al juny, el Servei de Duanes de Nigèria va interceptar tres bosses de 100 quilograms plenes de genitals de burro i 3.712 trossos de pell de burro en un aeroport.

Quatre mesos abans, al març, quatre sospitosos van ser arrestats mentre intentaven contrabandejar 2.754 penis de ruc i 3.712 trossos de pell.

Entre el 2012 i el 2018, Nigèria afirma que va perdre 9 mil milions de dòlars en el comerç del mercat negre destinat a la Xina.

L'Associació de Comerciants de Burros de Nigèria vol penes severes per als contrabandistes.