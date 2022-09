VÍDEO | Karina envia un missatge a Putin: "Don't push the button, the button puuuuum"

Karina envia un missatge a Putin: "Don't push the button, the button puuuuum" | Twitter

A Vladimir Putin li ha sortit una enemiga impredictible. La cantant Karina li ha volgut enviar un missatge després que el mandatari rus amenacés amb la guerra nuclear sobre Occident i de les contínues amenaces del règim de Putin .

L'artista jiennense, popular a Espanya als 60 i els 70 gràcies a cançons com El bagul dels records , Les fletxes de l'amor o La festa , va compartir al seu compte d' Instagram un missatge, en espanyol i anglès , destinat ni més ni menys que al president Vladimir Putin.



"Avui va aquest vídeo per al senyor Putin: senyor Putin, don't press the button , the button puuuuum , noooo, no, no, no, ja han mort moltes persones, molta gent, molt people ", va dir la cantant.

"Nooo, si us plau, no, no, no. Quiet, quiet, take it easy, take it easy, take it easy . ", va concloure.