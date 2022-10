Un home estafa 30.000 euros a una dona assegurant que és un astronauta que ha de tornar a la Terra

Imatge d'una fotografia amb persones somrient a una xarxa social @ep

Una dona de 65 anys de la ciutat de Higashi-Omi, prefectura de Shiga ( Japó ), va ser estafada per un total de 4,4 milions de iens - poc més de 30.000 euros- per un home que assegurava que era un astronauta estranger que havia de tornar a la Terra, segons publica el diari japonès Yomiuri Shimbun.

Els agents de l'autoritat estan investigant el cas com una "estafa de romanç internacional", en què s'enganya la víctima per treure-li diners induint-li sentiments romàntics.

Segons l'anunci, la dona va conèixer un hipotètic home rus a Instagram el 28 de juny. Aquesta persona va explicar que estava treballant a la "Estació Espacial Internacional" i va enviar missatges com "Vull començar la meva vida al Japó" i "T'estimo".

L'home va exigir diners per cobrir el cost d'aterrar un coet per tornar a la Terra. Després d'això, les peticions van continuar, per la qual cosa la dona va començar a sospitar i ho va denunciar a la comissaria.