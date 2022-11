Un home gran d'una residència pateix danys permanents després de passar 4 dies abandonat amb una erecció

Un resident d?una llar d?ancians amb síndrome d ?Asperger va patir danys permanents després que el personal ho deixés amb una erecció durant quatre dies, segons un informe. L'home no identificat, identificat com a 'Y' en un informe per l'NHS (el sistema de salut britànic), va ser portat a l'hospital i li van diagnosticar priapisme, una erecció dolorosa i duradora.

Recurs ambulància UK @ep

La guia de l'NHS assegura que si algú té una erecció que dura més de dues hores, truqui al 999 o vagi a Emergències, ja que es necessita un tractament ràpid per evitar danys permanents als teixits.

L'hospital va dir a la família de l'home que va haver de sotmetre's a una cirurgia i que va quedar amb dany permanent , se li va dir al Defensor del Poble del Govern Local i Atenció Social.



Un informe indica que el personal de l'hospital li va dir que 'Y' es va quedar "massa temps" sense atenció a la residència i que no hauria d'haver estat més de quatre hores.

La família del vell va informar la residència del problema després que passés unes hores a casa seva, però el centre no va fer res per solucionar-lo durant diverses jornades.

Després de quatre dies, el personal va trucar al 111 perquè l'home estava sentint dolor al penis i els van dir que el portessin a urgències on el van tractar per l'erecció dolorosa.