Yolanda Ramos es treu una teta durant una actuació al WiZink. | @ep

Aquest dissabte nit el duet format per Carlos Ojete i Aníbal Calor , que donen nom a Ojete Calor , estava de concert quan una de les seves convidades va posar 'de cap per avall' a tot el públic del WiZink Center de Madrid . L'actriu i humorista, Yolanda Ramos, va aparèixer al mig del concert per animar la vetllada. La catalana va estar cantant i ballant algun dels temes del grup quan de sobte es va treure una teta en plena actuació . Per si no fos poc, ho va fer mentre ballava simulant un robot .

Les imatges han creat sensació a les xarxes socials i fins i tot una usuària de Twitter ha fet referència a una de les frases més icòniques de Noemí Argüelles, el personatge que Yolanda Ramos interpreta a 'Paquita Salas'. “ Això és més gran que allò de Lourdes, això és més gran que allò de Fàtima. Si ets llesta, el WiZink dóna diners ”, va expressar.

Amb tot això, el gest de Yolanda Ramos ha obert molta polèmica, ja que els internautes s'han qüestionat si realment era o no el seu pit . Les imatges donen lloc al dubte. Alguns tuiters han arribat a afirmar que es tractava d'una pròtesi . D'altra banda, els espectadors que van tenir el luxe de presenciar-lo en directe afirmen que, en efecte, era el seu pit al natural .