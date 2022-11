Una nena descriu la seva primera visita a una catedral: "Horrorós, el nen Jesús lligat a un pal"

Jesucrist crucificat - UNSPLASH

Una nena petita s'ha viralitzat a TikTok després d' explicar - li al seu pare com se sent després de visitar per primera vegada una catedral .

En ser preguntat pel seu progenitor sobre com ha anat l'experiència, la nena reposa rotundament: "Horrorós", per a continuació explicar tot el que els seus ulls han vist però que el seu cor no ha entès: "El nen Jesús lligat a un pal, una verge que tenia clavada una espasa, un noi mort amb sang, les verges tancades a les presons... És que jo flipo "

"Què estrany tot no?", afirma el pare davant les paraules de la seva filla, a la qual cosa ella respon: "És que jo flip. Més que un lloc de casaments sembla una casa de bruixes".

