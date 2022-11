La sorprenent astúcia d'un menor de 10 anys per evitar ser segrestat per una desconeguda

Sammy Green és un nen de només 10 anys que s'ha fet viral a les xarxes socials per la seva tremenda astúcia. El menor, que havia sortit del col·legi i es dirigia caminant al seu domicili, va evitar ser segrestat per una dona que el seguia. Els fets van passar la setmana passada a la localitat nord-americana de Pottstown, en l'estat de Pennsilvània . D'altra banda, a Mèxic una càmera de seguretat va gravar el rapte d'un nen a mà armada ia plena llum del dia.

La presumpta segrestadora, segons va informar la cadena de televisió ABC, va ser darrere del nen i en un moment donat s'hi va aproximar per dir-li que l'acompanyés, fent-se passar per una amiga de la família . A Espanya es registra cada dia com a mínim un segrest de fills per part d'alguns dels progenitors.

"Actua com si fossis la meva mare"

En adonar-se que podria trobar-se seriosament perill, Sammy va entrar a una botiga i es va dirigir directament a una jove que era a la caixa, Hannah Daniels , per demanar-li ajuda.