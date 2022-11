Imatge dels protagonistes dels Goonies

'Los Goonies' és una pel·lícula que es va estrenar el 1985 i que va marcar una època, gràcies a un grup de nens que vivien al marge de la societat i que anaven vivint una sèrie d'aventures apassionants. Aquest film, que va recaptar més de 125 milions de dòlars, també va agrupar una bona quantitat de fans que, si van a Oregon , no deixen passar l'oportunitat de visitar la famosa casa on es desenvolupa la trama.

El problema és que els propietaris de la casa ja s'han atipat que tots els fans vinguin a casa diàriament... per la qual cosa han decidit vendre-la gairebé 40 anys després que s'estrenés la pel·lícula.

La venedora ha imposat dues condicions per vendre la casa: que paguin com a mínim 1,65 milions de dòlars , i que el seu comprador sigui fan de la pel·lícula. La casa, construïda originàriament el 1896, té dos pisos i compta amb tres dormitoris i dos banys. A més, té unes vistes panoràmiques a la costa nord-oest del Pacífic, per la qual cosa no serà estrany que les ofertes arribin aviat.